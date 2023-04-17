Bağımsızlık Yolu’ndan Meclis Önünde Eylem

Bağımsızlık Yolu bugün meclis önünde eylem gerçekleştirdi. Kamu İhale Yasası’nın oylanacağı günde gerçekleştirilen eylemde, yasanın onaylanmasıyla birlikte, ihalesiz, AKSA’ya 15 yıl daha sözleşmesinin yenilenmesi önü açılacak. Bu durumu protesto eden Bağımsızlık Yolu üyeleri, enerji alanında yaratılmaya çalışılan özelleştirme hamlelerine karşı, halkın hakları için kamusal enerji üretimini talep ediyor.
İlgili yasa değişikliğiyle kamusal elektrik üretiminin geriletileceğini vurgulayan Bağımsızlık Yolu, AKSA’nın kamusal kaynakları tüketerek, kamusal enerji santrallerinin bakımının yapılmadığı bir süreç yaratıldığını söylüyor.
Bağımsızlık Yolu AKSA ile sözleşmenin feshedilmesini ve Kalecik Elektrik Santrali’nin kamulaştırılmasını savunuyor.
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