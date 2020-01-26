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Bağımsızlık Yolu'ndan muhalefet çalıştayı

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Bağımsızlık Yolu'ndan muhalefet çalıştayı
Bağımsızlık Yolu'ndan muhalefet çalıştayı

Bağımsılzık Yolu 25-26 Ocak tarihlerinde Lapta Gençlik Kampı’nda toplamda 60’a yakın üyenin katılımı ile kampa girerek bir ‘Muhalefet Çalıştayı’ gerçekleştirdi. Bağımsızlık Yolu gerçekleştirdiği çalıştay ile Parti’nin ‘Muhalefet Programı’ olarak oluşturmayı hedeflediği parti programını yaratmanın da ilk adımını atmış oldu. 

 

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre parti üyelerinin katılımı teşvik edilerek gerçekleştirilen çalıştay ile oluşturulacak programın sadece bir iki uzmanın kaleminde oluşturulması yerine, tabana yayılarak toplumun asli sorunlarını yansıtacak ve somut öneriler geliştirecek şekilde oluşturulması hedeflendi. Çalıştay iki güne bölünerek, on farklı moderatör  ve başlık ile her gün oluşturulan beşer masada, toplamda ise elli seanslık bir maraton ile gerçekleştirilerek katılımcı üyelerin tüm masalarda sözünü söyleyebilmesi sağlandı. Çalıştayda masa başlıkları ise ‘Çalışam Yaşamı’, ‘Eğitim’, ‘Kültür, Sanat ve Spor’, ‘Tarım ve Hayvancılık’, ‘Ekonomi’, ‘Ekososyalizm’, ‘Sosyal Hizmetler’, ‘Ulaştırma ve Haberleşme’, ‘İçişleri’ ve ‘Sağlık’ olarak belirlenip, uygulandı. 

 

Yoğun tempo ile geçen çalıştayda katılımcı üyeler, boş vakitlerinde birlikte eğlenerek motive olurlarken, gece de tesiste konaklayarak yeni günkü çalışmalar için enerji topladılar. 

 

Bağımsızlık Yolu gerçekleştirdiği çalıştayın ardından gelen görüşlerle parti progamının taslağını oluşturmayı, ardından ise ilgili alan örgütleri ile istişareler yapıp parti programını Parti Meclisi’nin onayı ile karara dönüştürmeyi hedefliyor. 

 

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