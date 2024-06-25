Bağımsızlık Yolu’ndan Okul Kayıt Ücretlerine Karşı Eylem: Ödemeyin!

Bağımsızlık Yolu, okul kayıtlarının başlaması ile birlikte bu sabah Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu önünde kamusal ücretsiz eğitim ile ilgili Anayasal hakkı savunmak için bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

Kamu okullarında “kayıt ücreti”, “bağış”, “kırtasiye ücreti” gibi başlıklarla okul yönetimleri ve okul aile birlikleri tarafından alınan ücretlerin verilmemesi çağrısı yapan Bağımsızlık Yolu, Anayasa’nın Milli Eğitim Yasası 51. Maddesi hatırlatıldı.

Milli Eğitim Yasası’nın, Okul Aile Birliklerinin gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını ve bağış toplamasını tamamen gönüllük esasına göre, her türlü zorlayıcılıktan uzak kalınmak koşuluna bağlanmış olduğu hatırlatılan bildiride, Ombudsman Raporu’na da atıfta bulunuldu. 2017 yılında açıklanan Ombudsman raporunda “Okul gelir sağlamak adına Okul Aile Birlikleri ve/veya Okul İdaresi, ücretsiz eğitimin Anayasal bir hak olduğu ülkemizde KKTC ANAYASASI’NA AYKIRI OLARAK öğrencilerden bağış adı altında okul ücreti almaktadır.” dendiği hatırlatıldı.

Bağımsızlık Yolu üyeleri tarafından dağıtılan bildiriler, okula kayıt için gelen veliler tarafından taktir edildi. Okula çocukları için kayıt yaptırmaya gelen velilerle görüşen Bağımsızlık Yolu üyeleri, kayıt yaptırma sırasında velilerden zorla kayıt ücreti alındığı ve velilere ücretin ödenmemesi durumunda kayıt yapılmayacağı veya kaydı yenilenecek öğrenciler için ise sınıfın değiştirileceği tehdidi ile karşılaştıklarını aktardılar. Bu durumun isyan eden veliler “zorla paramızı alıp kaydı o şekilde yaptılar” şikayetinde bulundular.