Bağımsızlık Yolu'ndan okuma grubu etkinliği

Halka açık olacak okuma grubu etkinlikleri, her Çarşamba saat 19.00’da Mağusa Khora Kitap Cafe’de gerçekleştirilecek.
Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlikler yarın akşam başlayacak.
Etkinlikte, ilk olarak Bağımsızlık Yolu’nun Kıbrıs sorununa bakış açısını halkla paylaşmasını amaçlayan “Söz, Yetki, Karar, İktidar Sorunu Olarak Kıbrıs Sorunu” broşürü okunacak.
Broşür, Kıbrıs müzakerelerinin dar çerçevesinin ötesinde, Kıbrıs sorununu Kıbrıs’ın tarihiyle birlikte ele alıyor.
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