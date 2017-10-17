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Bağımsızlık Yolu'ndan okuma grubu etkinliği

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Bağımsızlık Yolu'ndan okuma grubu etkinliği
Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Örgütü, okuma grubu etkinliği başlatıyor.

Halka açık olacak  okuma grubu etkinlikleri, her  Çarşamba  saat 19.00’da  Mağusa Khora Kitap Cafe’de gerçekleştirilecek.

Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlikler  yarın akşam başlayacak.

Etkinlikte, ilk olarak  Bağımsızlık Yolu’nun Kıbrıs sorununa bakış açısını halkla paylaşmasını amaçlayan “Söz, Yetki, Karar, İktidar Sorunu Olarak Kıbrıs Sorunu” broşürü okunacak.

Broşür, Kıbrıs müzakerelerinin dar çerçevesinin ötesinde, Kıbrıs sorununu Kıbrıs’ın tarihiyle birlikte ele alıyor.

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