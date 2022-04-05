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Bağımsızlık Yolu’ndan Pankart Tutma Eylemi

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Bağımsızlık Yolu üyeleri art arda gelen zamları ve hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla bu sabah Lefkoşa, Citroen ışıklarında pankart tutma eylemi gerçekleştirdi.
Bağımsızlık Yolu’ndan Pankart Tutma Eylemi

Bağımsızlık Yolu üyeleri art arda gelen zamları ve hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla bu sabah Lefkoşa, Citroen ışıklarında pankart tutma eylemi gerçekleştirdi.


Elektrik fiyatlarında yaşanan zam, hükümetin halktan yana değil sermayeden yana tavır alması esnaf ve halkın yaşanan ekonomik kriz karşısında fakirleşmesini her geçen gün artırıyor.


Bağımsızlık Yolu'nun yaşanan krizi halka kaynak yaratmak için önerisi olan "Ultra Zenginlere Servet Vergisi" yazan pankart, halk tarafından yoğun destekle karşılandı.

 

Bağımsızlık Yolu
Basın Ofisi

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