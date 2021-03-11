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Bağımsızlık Yolu'ndan tutuklamalara tepki

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Bağımsızlık Yolu tutuklanan Sol Hareket üyeleriyle ilgili bir açıklama yayınladı
Bağımsızlık Yolu'ndan tutuklamalara tepki

Bağımsızlık Yolu tutuklanan Sol Hareket üyeleriyle ilgili bir açıklama yayınladı:

Mağusa Polis Müdürlüğü’nün ada genelinde infiale neden olan “Love Erdoğan” bilbordları üzerine eleştirel sosyal medya paylaşımı yapan 3 Sol Hareket üyesini tutuklandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

 

Polis Teşkilatı’nın kendisi bir suçun ihbarı niteliğinde olan, Kıbrıs’ın kuzeyinde hiç bir kaydı olmayan ve bizlerin de bu durumu daha önce ifşa etmiş olduğumuz “Ak Parti Gençlik Kolları”nın imzasını taşıyan bilbordların peşine düşmek yerine, bir basın kuruluşuna ve meclise saldırı gerçekleştirmiş saldırganların peşine düşmek yerine anayasal ifade özgürlüğü hakkını kullanan gençleri gözaltına alması kabul edilemez.

 

Bağımsızlık Yolu olarak ifade özgürlüğüne saldırı niteliğindeki hukuksuzluktan dönülerek Sol Hareket üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep eder ve dayanışmamızı belirtiriz. Polis Teşkilatı’nı ise görevinin Erdoğan’ın şahsını rahatsız edecek paylaşımları engellemek değil, yasal çerçevede suç işleyen linçcilerin ve yasal dayanağı olmayan yabancı örgütlerin peşine düşmek olduğunu hatırlatırız.

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