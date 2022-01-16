Bağımsızlık Yolu’ndan Vatandaşlara “Oy Kullanın” Çağrısı

Bağımsızlık Yolu, “sandığa gidip gitmemek konusunda kararsız olan ve sandığa gitmemeyi düşünen” vatandaşlara “sandığa gitme ve oylarını kullanmaları için” çağrısı yaptı.



Bağımsızlık Yolu yazılı açıklamasında, seçimde “sandığa gitmeyeceğini, oy vermeyeceğini” dile getiren vatandaşların, sandığa gitmeme gerekçesi olarak haklı bir biçimde ortaya koydukları çeşitli konular olduğuna işaret etti.



Vatandaşların “boş vaatler, verilen sözlerin tutulmaması, hayal kırıklıkları, sistemsizlik, siyaset, ‘kaynak yok bütçe yok’ sözleri, Türkiye'ye para dilenilmesi, iç borçlanmalar” ve benzeri sıkıntılardan artık usandığı ifade edilen açıklamada, “Vatandaşlarımız öfkesinde haklıdır, tüm bu şikayetleri konusunda haklıdır” ifadeleri kullanıldı.



Bağımsızlık Yolu, emekçinin ve halkın talepleri için mücadele edeceğini belirterek, “Hükümete değil bu düzeni değiştirmeye adayız” dedi ve Meclise ve hükümete girmeleri halinde, “hükümeti ve Meclis’i bir mücadele aracı olarak kullanacaklarını” kaydetti.



Bağımsızlık Yolu’nun, bütün seçim kampanyasını düzene karşı bir çizgide yürüttüğü ifade edilen açıklamada, “düzen partileri” olarak nitelendirilen diğer partilere, “halkın iradesine ve gerçek bir demokrasiye inanmadıkları” suçlamasında bulunuldu ve “Halkın seçimlere ne oranda katıldığı umurlarında bile değildir” denildi.



Bağımsızlık Yolu, o yüzden sandığa gitmeyerek ve oy vermeyerek gösterilecek tepkinin, “düzen partilerini” yerinden bile kıpırdatmayacağına işaret ederek, buna “bir çomak sokmak, bir tokat atmak” için herkese oy kullanma çağrısı yaptı.