Bağımsızlık Yolu’ndan Zeki Çeler’e Ziyaret ve asgari ücret yasası değişiklik önerisi

Bağımsızlık Yolu’ndan bir heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret etti. Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreteri Salih Erşangil, Lefkoşa Bölge Sorumlusu Mustafa Keleşzade ve Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu’ndan oluşan heyet, özel sektör çalışanlarının sorunları, asgari ücret tespit kriterleri, sendikalaşma ve yasal mevzuattaki sıkıntılara dair fikirlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na aktardı.



Çalışma Bakanına Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın Broşürü Takdim Edildi

Ziyarette ilk konuşmayı yapan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu öncelikle randevu için teşekkür ederek, Bağımsızlık Yolu Eğitim Komitesi tarafından yayımlanan ve içerisinde “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” kampanyasının çıkış metni, sık sorulan sorular ile yasa taslağı bulunan Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın broşürünü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e takdim etti.



“Yasa Altında Yapılması Gereken Tüzükler Yapılmadığından İşçiler Patronların İnsafına Terkediliyor”

Konuşmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6 Nisan tarihine kadar asgari ücret tespit kriterleri konusunda yasal değişiklik önerilerinin kabul edileceğinin duyurulması üzerine, Bağımsızlık Yolu olarak özel sektör çalışanlarının çıkarlarına yönelik bir çalışma yaptıklarını söyleyerek devam eden Rahvancıoğlu, BY olarak hazırladıkları yasa değişiklik önerisini Bakan Çeler’e sundu.

Ardından özel sektör çalışanlarının yasal mevzuattan kaynaklı sıkıntılarını dile getiren Rahvancıoğlu; Sosyal Güvenlik Yasası altında yapılması gereken hiçbir tüzük yapılmadığından işten duruşlarda patronların keyfi davranmasının kolaylaştırıldığını, Analık sigortası ve analık durumunda çalışma yasağı maddeleri arasındaki çelişkiden dolayı kadın işçilerin sekiz hafta doğum iznine çıkmasının patronların hoşgörüsüne bırakıldığını da vurguladı.



“Özel Sektörde Sendikanın Olmaması Sorunların Gündeme Gelmesini Engelliyor”

Basın-İş Yasası’nın 56. Maddesi uygulanmadığından basın çalışanlarının risklere karşı sigortalanmadığını ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yıllardır yazılı uyarı ve idari para cezası uygulamasından kaçınması nedeniyle özel sektör işçilerinin patronların insafına terkedildiğini kaydeden Rahvancıoğlu, bunların özel sektörde çok sık meydana geldiğini ancak işçileri temsil edecek bir sendika olmamasından dolayı bu sorunların gündeme hiç gelmediğinin de altını çizdi.

Rahvancıoğlu’nun ardından konuşan Çeler de; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken bu ziyaretin daha önceden gerçekleşmesi gerektiğini ancak bugün gerçekleşebildiğini söyleyerek, bakan olduğu günden beridir sorunların çözümüne odaklandığını, ancak 1977’den beridir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teşkilat şemasında hiçbir değişiklik yapılmamasının sıkıntılarını hissettiğini belirtti. Görüşme yasal değişiklikler konusunda iki heyetin karşılıklı fikir alışverişi ile devam etti ve detaylı çalışmaların birlikte yürütülmesi temennisi ile sona erdi.



