Bağımsızlık Yolu'nun yayınladığı seçim video klibi çok beğenildi...
İlk kez seçime giren Bağımsızlık Yolu Partisi yayınladığı seçim videosu ilgi uyandırdı. Yıldıza Mühür sloganı ile yayınlanan video kısa sürede 30 bin izleyiciye ulaştı.
Bağımsızlık Yolu'nun yayınladığı seçim video klibi çok beğenildi...
İlk kez seçime giren Bağımsızlık Yolu Partisi yayınladığı seçim videosu ilgi uyandırdı. Yıldıza Mühür sloganı ile yayınlanan video kısa sürede 30 bin izleyiciye ulaştı.
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