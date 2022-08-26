Bağımzlık Yolu Genel Sekreteri Özkızan'dan CTP'ye eleştiri..."Sırf CTP bir kez daha hükümete gelsin diye susup oturacak değiliz."

Belediyeler konusunda özünde UBP'den çok farklı düşünmemesine rağmen UBP'ye karşı kazan kaldırıyor; ortak hareket etmesi gereken toplumsal muhalefet kesimlerini ise dışlayıp "ben bildiğimi yapacağım, siz de peşimden geleceksiniz" diyor,

İşte açıklama;

Kıbrıslı Türk toplumunun iradesi pek çok açıdan kuşatma altındadır. Mesele belediyelerin birleştirilip birleştirilmemesi, veya hangi belediyelerin nasıl birleşeceği meselesi değildir. Mesele, bu konuya dair kararın, Kıbrıslı Türk toplumunun iç demokratik mekanizmaları ve halkın lehine olan yaklaşımlar aracılığı ile değil, AKP'nin dayatması ile hayata geçirilmesidir.

Durum böyleyken, ortaya konulması gereken tavır da kendiliğinden şekillenir zaten:

1 - Belediyeler konusunda görüşü ne olursa olsun, bu konunun bir dayatma ile idare edilmesine karşı çıkan herkesi bir araya getirmek

2 - Bu dayatmanın kimden ve neden geldiği konusunu dürüstçe halkla paylaşıp, bunun Kıbrıslı Türk toplumuna neden zarar verdiğini samimi bir biçimde anlatmak

3 - Bağrış, küfür, kavga, kıyamet gibi sansasyonel ve anlık siyasi çıkışlar yerine somut taleplere ve hedeflere dayalı uzun ve sabırlı bir mücadeleyi hazırlamak

4 - Hükümette kimin olduğu elbette önemli olmakla birlikte, meselenin hükümet sorununun çok ötesinde olduğunu kabul edip, toplumun her alanını kapsayan geniş çaplı bir mücadele ortaya koymak.

Peki CTP ne yapıyor?

1 - Belediyeler konusunda özünde UBP'den çok farklı düşünmemesine rağmen UBP'ye karşı kazan kaldırıyor; ortak hareket etmesi gereken toplumsal muhalefet kesimlerini ise dışlayıp "ben bildiğimi yapacağım, siz de peşimden geleceksiniz" diyor, bütün ortak alanları susturuyor, bu tavrına karşı çıkanlara karşı da sosyal medyada linç kampanyası başlatıyor.

2 - Dayatmanın AKP'den geldiğini ısrarla gizleyip, bütün meseleyi UBP üzerinden açıklıyor. Meselenin toplumsal bir sorun olduğunu, bir irade sorunu olduğunu ısrarla gizleyip, bütün meseleyi bir "anayasal sorun" olarak açıklıyor.

3 - Göstermelik ve sansasyonel çıkışlar, tavırlar ve eylemler ortaya koyuyor; ama somut olarak hangi halk yanlısı talepleri savunduğunu asla söylemiyor, sadece "beni hükümete getirin, ben daha güzel yönetirim" diyor.

4 - Nerdeyse bütün CTP'li vekiller hep bir ağızdan "CTP tek başına hükümete yürüyor" diyor. Yani ülke yangın yeriyken, yani sorun hükümette kimin olduğunun çok ötesine geçmişken, hala daha hükümete gelmenin hesaplarını yapıyor, hem de hükümette defalarca kez yarattığı hayalkırıklığına rağmen, hem de daha önce yaptığı hataları bundan sonra yapmayacağına dair somut hiçbir açılım geliştirmemişken.

Biz buna sessiz kalmayacağız. Unutmayın, Kıbrıslı Türk halkını bugüne kadar umutsuzluğa en çok düşüren UBP olmadı. UBP, Kıbrıslı Türklerde öfke, sıkıntı ve bıkkınlık yarattı. Umutsuzluğu ise, halkın karşısına "umut" olarak çıkıp anında büyük bir hayalkırıklığı olan CTP gibi yapılar yarattı. Kıbrıslı Türkler öfkelenmeye, sıkıntı yaşamaya ve bıkkınlık geçirmeye alışkındır. Bu da gelir bu da geçer. Ancak, umutsuzluğa alışkın değildir. Her umutsuzluk, ardından yıllar süren bir boşvermişlik ve kayıtsızlık getirdi. Kıbrıslı Türklerin yeni bir umutsuzluk dalgasını karşılama lüksü yoktur. Sırf CTP bir kez daha hükümete gelsin diye susup oturacak değiliz. Başımızdaki UBP-YDP-DP ve AKP belası yetmiyormuş gibi, bir de bunu fırsat bilip bunun üzerine kendi siyasi kariyerini inşa etmeye çalışan bir grup CTP'li vekilin linç kampanyasına karşı sessiz kalacak değiliz.