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Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!

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Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!
Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!

Salgınla birlikte sağlıkta bir numaralı gündem maddesi “bağışıklık” konusu oldu. Doğrusu da bu zaten. Çünkü bu belalı virüsten bizi koruyacak, kollayacak en önemli ve güvenli güç, bağışıklığımızdır. Neyse ki biz “Ne yapalım da bağışıklığımıza güç verelim” diye kara kara düşünürken imdadımıza aşılar yetişiverdi. Ama gelin biz bu yeni haftaya başlarken de bağışıklığı bir kenarda unutmayalım, bağışıklık meselesini yeniden ve kısa başlıklar/özetlerle masaya yatıralım.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ NE ZAMAN ZAYIFLAR?

* Hareketsiz ve tembel olduğumuzda.

* Uykusuz kaldığımızda

* Kötü beslendiğimizde
 

Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!

* Strese girdiğimizde

* Gereksiz yere ilaç kullandığımızda

BAĞIŞIKLIK ÇÖKMESİNİN 5 İŞARETİ VAR

Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!

* Tekrarlayan nezleler, gripler

* Sıklaşan isal ve kabızlık atakları

* Geç iyileşen yaralar
 

Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!

* Tekrarlayan kulak, boğaz, sinüs iltihapları

* Kronik yorgunluk hali

BAĞIŞIKLIĞINIZA GÜÇ VERMEK İSTİYORSANIZ

Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!

TAVSİYE 1: Her gün yürüyün

TAVSİYE 2: Şeker ve undan uzak durun.

TAVSİYE 3: Uykunuzdan taviz vermeyin

TAVSİYE 4: Yeterli dengeli ve çeşitli beslenenin

TAVSİYE 5: D vitamini, C vitamini, çinko ve benzeri deste klerden istifade edin.

BAĞIŞIKLIĞA GÜÇ VEREN BİTKİSEL DESTEKLER

Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!

DESTEK 1: ÇÖREK OTU

Yapısındaki olağanüstü kimyasallar çörek otunu da yağını da her gün biraz daha önemli hale getiriyor. Bence en doğrusu onu öğüterek balla karıştırarak yemek. Çörek otunu öğüttükten sonra haşlayarak demleyip çayını da yapabilirsiniz. Günde 1-2 fincan yeterli.

DESTEK 2: PELLERGONİUM SİDOİDES

Güney Afrika’da yetişen bir tür akasya. Köklerinden elde edilen özler müthiş bir bağışıklık uyarıcısı ve virüs savaşçısı.

DESTEK 3: EKİNEZYA

Şurupları, hapları var. Bulabilirseniz köklerini ince kıyıp demleyin, çay olarak tüketin. Günde 1-2 fincanı yetiyor.

DESTEK 4: SAMBUCUS NİGRA

Bizde kara mürver olarak biliniyor. Koyu mor meyvelerin içindeki antioksidan güç aynı zamanda çok etkili bir bağışıklık uyarıcısı. Antiviral etkisi var, virüsleri doğrudan da etkiliyor.

DESTEK 5: IHLAMUR

Asıl şifası çiçeklerinde. Kurutulmuş çiçeklerini haşlayarak demleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken basit ama önemli bir ayrıntı var: çiçekleri kuruturken ışığa maruz bırakmayın.

DESTEK 6: GİNSENG

Amerikalısı, sibiryalısı, korelisi var. Son yıllarda kore ginsgi açık ara önde.

YAŞLANINCA BAĞIŞIKLIĞIMIZ GÜÇSÜZ DÜŞÜYOR?

Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!

* Bağışıklık sistemimiz hücreleri, doku ve organlarını içine alan muhteşem bir orkestradır.

* Bu orkestranın temel hücresel unsurları t ve b lenfositleridir.

* Bu hücrelerden “t”ler “mikroplarla göğüs göğüse savaşan kahraman askerlerimiz”dir.
 

Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!

* B’ler ise “o askerler olsun olmasın, her an görev yapmaya hazır silahlarımızı, yani antikorlarımızı üreten çalışkan ve akıllı hücrelerimiz”dir.

* Ne ki, biz yaşlandıkça t ve b hücrelerimiz sayıca azalmaya güç kaybetmeye başlıyor. Dolayısıyla enfeksiyonlarla mücadele etme gücümüz 60’lı yaşlar sonrasında yetersiz hale geliyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 10 MUTFAK SIRRI

Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!

* Yoğurt/kefir

* Turşu/şalgam

* Boza

* Tarhana

* Prebiyotikler: Pırasa/bamya/yer elması...

* Antioksidanlar: Renkli sebze ve meyveler
 

Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!

* Turunçgiller: Portakal, limon, mandalina

* Omega 3 zengini yağlı balıklar

* Yumurta, un, bakliyat

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