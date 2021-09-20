Bağışıklık çökmesinin 5 işareti ve bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı!

Salgınla birlikte sağlıkta bir numaralı gündem maddesi “bağışıklık” konusu oldu. Doğrusu da bu zaten. Çünkü bu belalı virüsten bizi koruyacak, kollayacak en önemli ve güvenli güç, bağışıklığımızdır. Neyse ki biz “Ne yapalım da bağışıklığımıza güç verelim” diye kara kara düşünürken imdadımıza aşılar yetişiverdi. Ama gelin biz bu yeni haftaya başlarken de bağışıklığı bir kenarda unutmayalım, bağışıklık meselesini yeniden ve kısa başlıklar/özetlerle masaya yatıralım.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ NE ZAMAN ZAYIFLAR?

* Hareketsiz ve tembel olduğumuzda.

* Uykusuz kaldığımızda



* Kötü beslendiğimizde



* Strese girdiğimizde



* Gereksiz yere ilaç kullandığımızda

BAĞIŞIKLIK ÇÖKMESİNİN 5 İŞARETİ VAR

* Tekrarlayan nezleler, gripler



* Sıklaşan isal ve kabızlık atakları



* Geç iyileşen yaralar



* Tekrarlayan kulak, boğaz, sinüs iltihapları



* Kronik yorgunluk hali

BAĞIŞIKLIĞINIZA GÜÇ VERMEK İSTİYORSANIZ

TAVSİYE 1: Her gün yürüyün



TAVSİYE 2: Şeker ve undan uzak durun.



TAVSİYE 3: Uykunuzdan taviz vermeyin



TAVSİYE 4: Yeterli dengeli ve çeşitli beslenenin



TAVSİYE 5: D vitamini, C vitamini, çinko ve benzeri deste klerden istifade edin.

BAĞIŞIKLIĞA GÜÇ VEREN BİTKİSEL DESTEKLER

DESTEK 1: ÇÖREK OTU



Yapısındaki olağanüstü kimyasallar çörek otunu da yağını da her gün biraz daha önemli hale getiriyor. Bence en doğrusu onu öğüterek balla karıştırarak yemek. Çörek otunu öğüttükten sonra haşlayarak demleyip çayını da yapabilirsiniz. Günde 1-2 fincan yeterli.



DESTEK 2: PELLERGONİUM SİDOİDES



Güney Afrika’da yetişen bir tür akasya. Köklerinden elde edilen özler müthiş bir bağışıklık uyarıcısı ve virüs savaşçısı.



DESTEK 3: EKİNEZYA



Şurupları, hapları var. Bulabilirseniz köklerini ince kıyıp demleyin, çay olarak tüketin. Günde 1-2 fincanı yetiyor.



DESTEK 4: SAMBUCUS NİGRA



Bizde kara mürver olarak biliniyor. Koyu mor meyvelerin içindeki antioksidan güç aynı zamanda çok etkili bir bağışıklık uyarıcısı. Antiviral etkisi var, virüsleri doğrudan da etkiliyor.



DESTEK 5: IHLAMUR



Asıl şifası çiçeklerinde. Kurutulmuş çiçeklerini haşlayarak demleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken basit ama önemli bir ayrıntı var: çiçekleri kuruturken ışığa maruz bırakmayın.



DESTEK 6: GİNSENG



Amerikalısı, sibiryalısı, korelisi var. Son yıllarda kore ginsgi açık ara önde.

YAŞLANINCA BAĞIŞIKLIĞIMIZ GÜÇSÜZ DÜŞÜYOR?

* Bağışıklık sistemimiz hücreleri, doku ve organlarını içine alan muhteşem bir orkestradır.



* Bu orkestranın temel hücresel unsurları t ve b lenfositleridir.



* Bu hücrelerden “t”ler “mikroplarla göğüs göğüse savaşan kahraman askerlerimiz”dir.



* B’ler ise “o askerler olsun olmasın, her an görev yapmaya hazır silahlarımızı, yani antikorlarımızı üreten çalışkan ve akıllı hücrelerimiz”dir.



* Ne ki, biz yaşlandıkça t ve b hücrelerimiz sayıca azalmaya güç kaybetmeye başlıyor. Dolayısıyla enfeksiyonlarla mücadele etme gücümüz 60’lı yaşlar sonrasında yetersiz hale geliyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 10 MUTFAK SIRRI

* Yoğurt/kefir



* Turşu/şalgam



* Boza



* Tarhana



* Prebiyotikler: Pırasa/bamya/yer elması...



* Antioksidanlar: Renkli sebze ve meyveler



* Turunçgiller: Portakal, limon, mandalina



* Omega 3 zengini yağlı balıklar



* Yumurta, un, bakliyat