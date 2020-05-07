Limonlu suyun sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Koronavirüsün beliritileri arasında olan yüksek ateşi de düşürmesiyle bilinen limonlu suyu, geçtiğimiz günlerde virüse yakalanan dünyaca ünlü oyuncu Olga Kurylenko "Sarımsağın yanı sıra bol su tükettim. Suyun içerisine de limon koydum." sözleriyle limon faydalarıyla yeniden gündeme geldi. İşte limonlu suyun inanılmaz etkileri.

Koronavirüs kabusunun üstümüze çöktüğü şu günlerde sağlığımıza azami derecede dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha anladık. Salgın hızla devam ederken bağışıklık sistemini ayakta tutacak besinler de gündemin birinci sırasına yerleşti.