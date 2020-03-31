Bağışların yasal izin olmadan toplandığı ortaya çıktı!

Diyalog Medya Grubu tarafından canlı yayında gerçekleştirilen ve Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği adına yapılan bağış kampanyasının Kaymakamlıktan yasal izin alınmadan gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Diyalog Medya Grubu'na ait Diyalog TV'de canlı yayında gerçekleştirilen ‘Corona Felaketi Yardım Kampanyası’ adı verilen bağış kampanyasının yasal izin alınmadan Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği adına gerçekleştirildiği bilgisi canlı yayında verildi.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre Canlı yayında, siyasiler ve iş insanlarının yüklü meblağlarda bağış yaptığı kampanyada 3 Milyon TL’yi aşkın bağış toplandı.

Diyalog TV'de verilen banka hesaplarına gönderilen bağışlara karşılık resmi makbuz yerine el yazısı ile alındı belgesi verilmesi yardımseverlerin dikkatini çekti ve konunun soruşturulması üzerine Kaymakamlıktan izinsiz yapıldığı ortaya çıktı.

Diyalog TV tarafından toplanan bağışların Kızılay’a aktarılacağının öne sürülmesine rağmen, kendi yayın organlarında yaptıkları bir başka açıklamada açıklamada, muhtarların ihtiyaçlı kişilerin listesini hazırlayacağı ve yardım dağıtımı yapacaklarını söylemesi akılları karıştırdı.

Yardımseverlerin yaptıkları bağışları geri çekmek istedikleri gazetemize gelen bilgiler arasında.