Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği’nin düzenleyeceği “4. Geleneksel Bağlıköy Eko Gün” bugün yapılıyor.

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği’nin düzenleyeceği “4. Geleneksel Bağlıköy Eko Gün” bugün yapılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin finansmanı ile gerçekleştirilecek etkinlik, bugün saat 10.00’da köy meydanında açılış konuşmalarıyla başlayacak. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.

Konuşmaların ardından, keman sanatçısı Ayşe Karaoğlan ile viyola sanatçısı Ewa Bartman’ın sunacağı keman viyola dinletisi, kaval müziği ve Lefke Belediyesi Çocuk Müzik Grubu ile Folklor Ekibi gösterisi yer alacak.

Gün boyunca Leman Cankat önderliğinde “Özümüz Toprak” konulu seramik çalışması gerçekleştirilecek. Tüm konukların bizzat katılarak yaratacağı ürünler, gereken işlemden geçtikten sonra, Bağlıköy’de oluşturulacak “Sevgi Duvarı”nda kalıcı olarak sergilenecek.

Rehber eşliğinde yapılacak olan doğa yürüyüşü ise saat 11.15’de etkinlik alanından başlayacak.

Bu arada dernek yetkilileri hava koşulları nedeniyle Eko Gün’ün iptal edilmesinin söz konusu olmadığını belirttiler.

İNÖNÜ’DEKİ 9 MART ETKİNLİĞİ ERTELENDİ

Bu arada İnönü Kültür Sosyal Aktivite Derneği’nin organizasyonuyla bu yıl 3.’sü düzenlenecek İnönü - Vadili arasında bulunan Kıraç’taki Mart 9’u Bahar Pikniği olumsuz hava koşulları nedeni ile 19 Mart tarihine ertelendi.

Yarın yapılması planlanan piknik, 19 Mart Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Piknikte, müzik, yarışmalar ve piyango çekilişleri gerçekleştirilecek.