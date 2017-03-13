 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.611
  • Altın 144,980
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Bağlıköy şehitleri, bugün, Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri 19 Mart’ta anılacak

» »
Bağlıköy şehitleri, bugün, Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri 19 Mart’ta anılacak
Bağlıköy şehitleri bugün, Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri 19 Mart’ta anılacak.

Bağlıköy şehitleri için bugün saat 10.00’da Bağlıköy Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Gaziveren ve Çamlıköy şehitlerinin 53’üncü yıldönümü nedeniyle 19 Mart’ta önce Gaziveren’de arından da Çamlıköy’de tören yapılacak.

Gaziveren Şehitler Anıtı’ndaki tören saat 09.00’da, Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önündeki tören saat 10.00’da olacak.

Tüm törenler protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak; günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, öğrenciler şiir okuyacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İnşaat Sektörü sağlam zeminde oturmuyor12 Mart 2017 Pazar 12:06
  • Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: 2 kişi tutuklandı12 Mart 2017 Pazar 11:20
  • Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu:Aktif bir çalışma içine girilmesi durumunda en az yirmi ülke KKTC’yi tanır12 Mart 2017 Pazar 11:01
  • Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yayla köyünü ziyaret etti12 Mart 2017 Pazar 10:52
  • Siber, "Kıbrıs Masası" toplantısına katıldı.12 Mart 2017 Pazar 10:47
  • Özgürgün:Kıbrıs’tan herhangi bir toprak tavizi yoktur12 Mart 2017 Pazar 10:36
  • Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tamamlandı12 Mart 2017 Pazar 08:49
  • KAMU-SEN 8 Martı Etkinliklerle Kutladı12 Mart 2017 Pazar 08:46
  • Akaryakıtta indirim müjdesi12 Mart 2017 Pazar 08:42
  • Sınırdan geçenlere bildiri dağıtılıyor11 Mart 2017 Cumartesi 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti