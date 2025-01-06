Bağlıköy ve Demirhan’da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Bağlıköy’de bir evden 39.400 TL, Demirhan’da bir süpermarketten kozmetik ürünler çalındı. Şüpheliler polis tarafından yakalandı, soruşturma sürüyor.

05.01.2024 tarihinde Bağlıköy’de bir şahsın ikametgahına misafir olarak giden İ.G. (E-43), evde muhafaza edilen toplam 39.400 TL nakit parayı çaldı. Polisin olayı öğrenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İ.G. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, 30.12.2024 tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahısların, markette satışa sunulan toplam 3.060,50 TL değerindeki kozmetik ürünlerini kasada ödeme yapmadan çaldıkları tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, zanlılar S.B. (E-25), N.S. (E-24), K.A. (E-20), M.R. (E-21) ve H.O. (E-25) tespit edilerek tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor