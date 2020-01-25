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Bağlıköy'de "Ambelıkou Guest House" Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından açıldı

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Bağlıköy'de emekli gazeteci Perihan Aziz’in Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan aldığı destekle hayata geçirdiği butik otel Ambelikou Guest House bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açıldı.
Bağlıköy'de "Ambelıkou Guest House" Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından açıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı açılışta yaptığı konuşmada, “Perihan Aziz’in bu girişimi sadece Bağlıköy’e değil tüm ülkeye önemli bir katkı yapıyor.  Perihan hanımın ortaya çıkardığı bu eser, Kuzey Kıbrıs’ta turizmin sadece rulet masalarından ibaret olmadığı gösteren bir girişimdir” dedi.

“Bu güzel mekanın bir yanı dağ ve yeşil, bir yanı Akdeniz. Tipik bir Akdeniz evi yaratan Perihan Aziz’i kutluyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Bağlıköy Konuk Evi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bağlıköy’e hayırlı olmasını diledi. 

Konuk evinin, doğal köy hayatının sunduğu lezzetlerle bütünleşecek bir girişim olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Lefkoşa surlar içinden de bu tip yatırımların sayısı 12’ye çıktı. Hem tarihi çevreyi koruyup hem turizme katkı yapan bu girişimler, 20 yıl önce Turizm Bakanlığı yaptığımız dönemde üzerinde hassasiyetle durduğumuz eko turizm, agro turizm, özel ilgi turizminin bir parçası. Perihan hanımın ortaya çıkardığı bu eser, Kuzey Kıbrıs’ta turizmin sadece rulet masalarından ibaret olmadığı gösteren bir girişimdir” dedi.

 Perihan Aziz, bu projenin yıllardır Bağlıköy’ü eko köy yapmak için yürüttüğü çalışmaların bir parçası olduğunu ifade etti. Aziz,, “Bu projeyi yürütürken dostlarımın manevi desteği hep yanımda oldu. Akıl aldık, birlikte düşündük ve Ambelikou Guest House’u projeye dönüştürdük. Burası anne evim, nene evim. Benim, bizim kimliğimiz, kültürümüzdür. Bunun için iki elimi taşın altına koydum ve bu eseri yarattık. Bu projenin yürütülmesinde özellikle Birgül Güvenir Beyatlı’nın fikirleri ve mimari desteği, cesaretlendirmesi hep yanımdaydı. Sevgiyle kucakladı, cesaret verdi” dedi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da konuşmasında, “Perihan hanım 1974 sonrası tamamen boşalan ve adeta harabe bir hale gelen Bağlıköy’e yaptığı katkılar çok önemlidir. Yerel yönetimin de yaptığı proje ile köyün görünümünü belli bir düzeye getirmesi ile çok şey değişi” dedi. Kaya, Perihan Aziz’i yatırımından dolayı kutladı.

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