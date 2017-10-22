Bağlıköy’de "Paluze Günü" vardı

Bağlıköy'de bugün “Paluze Günü” düzenlendi. Etkinliğe, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Başkan Siber etkinlikte yaptığı konuşmada, zaman zaman yapılmak istenen güzel işlerde engeller çıkabileceğini anımsatarak, inancın duyulması halinde her türlü zorluğun aşılabileceğine inandığını söyledi.

"Yaşadığımız yeri, gelecek nesillere gururla,umutla bırakabiliriz" diyen Siber, emeğin değerine yeteri kadar değer verildiği sürece kültürün yaşatılmasının ne demek olduğunun daha iyi anlaşılacağını kaydetti.

Etkinlik alanında köyün eski insanları ile yaptığı konuşmalardan örnekler veren ve geçmişte insanların hangi şartlar altında çalıştığını anlatan Siber, bu hikayelerin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Siber "Biz güzel hikayeler üreterek daha iyiye ve daha güzele doğru yol alalım" dedi.