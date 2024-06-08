Bağlıköy'de yangın... Tüp patlaması sonucu iki kişi yaralandı

Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

'ün güney kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın devam ediyor. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, bölge halkı ve askeri personel müdahale ediyor. Yangın alanında bulunan bir piknik tüpünün patlaması sonucu oluşan basınçtan etkilenen iki kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Cengiz Topel Hastenesine sevk edildi. Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.BağlıköySaat 10:45 sıralarında,