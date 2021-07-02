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Bagram Üssü tamamen boşaltıldı

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun üst düzey bir yetkilisi, Afganistan'daki en büyük NATO hava üssü olan Bagram'dan tüm NATO askerlerinin çekildiğini duyurdu.
Bagram Üssü tamamen boşaltıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun üst düzey bir yetkilisi, Afganistan'daki en büyük NATO hava üssü olan Bagram'dan tüm NATO askerlerinin çekildiğini duyurdu. ABD medyası da Bagram Hava Üssü‘nün Afgan güvenlik birimlerine teslim edildiğini aktarırken, Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Başkent Kabil'in yaklaşık 45 kilometre kuzeyinde yer alan Bagram Hava Üssü, Afganistan'daki en büyük NATO hava üssü olmasının yanı sıra, ülkedeki Amerikan kuvvetlerinin de ana karargahı olarak kullanılıyordu.

Bagram Üssü'nün boşaltılması, askeri çevreler tarafından uluslararası güçlerin ülkeyi çok yakında tamamen terk edeceklerinin de bir işareti olarak görülüyor.

Afganistan misyonunun en yoğun dönemlerinde 30 bin askerin konuşlandığı Bagram Hava Üssü'nün içinde, Taliban savaşçıları ile radikal İslamcıların hapsedildiği bir cezaevi de bulunuyordu.

Çekilme en geç 11 Eylül'de tamamlanacak

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce yaptığı açıklamalarda, Amerikan askerlerinin, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül 2021 tarihinde Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacağını duyurmuştu. Dönemin ABD yönetimi, söz konusu 11 Eylül saldırılarının faillerini cezalandırmak gerekçesi ile Afganistan'ı işgal etmişti.

ABD ve NATO birlikleri geçen nisan ayında ülkeden çekilmeye başladı. Boşalan çok sayıda askeri üs ve tesis Afganistan ordusuna devredilirken, ülkedeki şiddet olaylarında son haftalarda yoğun bir artış gözlemleniyor. Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilemiyor. Uzmanlar, NATO kuvvetlerinin ülkeyi tamamen terk etmesinin ardından Afganistan'daki güvenliğin çok daha kötüye gidebileceği uyarısında bulunuyor.

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