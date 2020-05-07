Bağzıbağlı: Dün 578 kişi ülkeye girdi: Asker için tam bilgi veremem

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Genç TV'de Nazar Erişkin'in sunduğu "Bugüne Dair" programına katılarak, ülkeye dün yapılan girişlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu “Bugüne Dair” programına katılarak, ülkeye dün yapılan girişlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Genç TV’de ülkeye girişlerle ilgili açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, dün ülkeye 578 kişinin giriş yaptığını ifade ederek, asker girişleri ile ilgili tam bilgi verilemeyeceğini de ifade etti.

Bağzıbağlı, sadece 447 askerin dün Girne Limanı’ndan giriş yaptığını sözlerine ekledi.