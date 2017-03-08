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"Bahaneyi karardan 3 gün sonra buldu"

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"Bahaneyi karardan 3 gün sonra buldu"
Rum Lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum Meclisi’nin enosisisin okullarda onurlandırılması kararına açıklamadan 1 gün geçmeden verdiği tepkiyi tam 3 gün sonra öğrendiği ortaya çıktı.

Rum Lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum Meclisi’nin enosisisin okullarda onurlandırılması kararına açıklamadan 1 gün geçmeden verdiği tepkiyi tam 3 gün sonra öğrendiği ortaya çıktı.

Anastasiadis Yunan SKAİ kanalına yaptığı özel açıklamada, “Karar Cuma günü alındı, Akıncı ise Pazartesi günü tepki gösterdi” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın aradığı bahaneyi karardan 3 gün sonra bulduğunu iddia etti.

Rum Meclisi’nin enosis plebisitinin okullarda onurlandırılması kararı 10 Şubat Cuma günü alınmıştı. Meclis kararı Rum resmi haber ajansı tarafından 19:31’de yayınlanarak kamuoyuna duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise kararın alınıp açıklanmasının hemen ardından, 11 Şubat Cumartesi saat 13:37’de sert bir açıklama yaparak Kıbrıs Türk Halkı’nın tepkisini dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum meclis kararının akşam saatlerinde duyurulmasından sonra, günün ilk ışıklarından sadece 6 saat sonra yaptığı yazılı açıklamada

“Sayın Anastasiadis’in yapması gereken bu karara açıkça karşı çıkması ve Kıbrıs’ta federal çözümü desteklediğini söyleyen DİSİ’nin AKEL ile birlikte hareket ederek alınan bu kararı iptal etmesidir” demişti.

Aradan geçen yaklaşık 1 aya karşın Rum Lider söz konusu kararın müzakere sürecine verdiği zararın ortadan kaldırılması için bir adım atmadı. Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm siyasi partiler ve en soldan en sağa tüm sivil toplum örgütlerinin ısrarlı çağırılarına “sadece 2 dakika değineceğiz, sizden talimat alacak değiliz” cevabını vermeye, konuyu küçümsemeye devam ediyor.

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