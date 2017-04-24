Bahar alerjisine karşı bağışıklığı güçlendiren 9 beslenme önerisi

Burunda kaşınma ve tıkanıklık gibi belirtilerle kendisini gösteren bahar alerjisine karşı alınabilecek önlemleri ve uygun beslenme şeklini Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel anlattı.

Bahar ayları kimi insanlar için yaza hazırlık ve canlanma ayı; kimi insanlar içinse alerji ayıdır. Burun akıntısı, burunda kaşıntı, hapşırma, burun tıkanıklığı, gözde kızarıklık, gözlerde kaşıntı ve yaşarma bahar alerjisinin en belirgin özelliklerindendir. Toplumda bahar yorgunluğu denilen; isteksizlik, halsizlik ve yorgunluk gibi durumları aşmak için beslenme tüyolarını Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel anlattı.

Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, “Bahar alerjisi maalesef %100 oranında önlenememektedir. Ancak önceden önlem alma ve bağışıklık sistemini güçlendirme ile daha kolay atlatılabilir.” dedi.

1. Vücudun alerjen maddelere karşı daha dirençli olması için sağlıklı bir beslenme programı uygulanması önemlidir. Mevsim meyve ve sebzelerinin; aynı zamanda protein kaynağı olan yumurta, tavuk, kırmızı et gibi besinlerin tüketimine özen gösterilmelidir.

2. Hazır gıdalar, işlem görmüş besinler, şeker ve kızartılmış yiyecekler alerji semptomlarını tetikleyebilir. Bu yüzden bu besinlerden uzak durulmalıdır.

3. Günde 8-10 bardak su tüketimine dikkat edilmelidir. Su vücuttan yabancı toksinlerin atımına yardımcı olur.

4. Vücuttaki sıvı dengesini korumak için kafein içeren çay, kahve gibi içecekleri ve tuzu fazla tüketmekten kaçınılmalıdır. Bu besinleri çok fazla tüketildiğinde içilen su miktarı arttırılabilir.

5. Bahar yorgunluğundan kaçınmak için metabolizma hızınızı arttırabilirsiniz. Yeşil çay tüketimi metabolizma hızınızda etkili olacaktır. Ancak tüketilen miktarın 2-3 fincanı geçmemesine dikkat ediniz.

6. Bağışıklık sisteminizin güçlendirmek ve kendinizi daha dinç hissetmek için C vitamini, E vitamini, B grubu vitaminlerinden yararlanabilirsiniz.

7. Özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesine etki eden ve antioksidan kaynağı olan; maydanoz, ıspanak, brokoli, yeşilbiber, çilek, portakal, limon, greyfurt, ananas, yaban mersini gibi C vitamini içeren besinleri tüketebilirsiniz.

8. B grubu vitaminlerini özellikle sinir sistemi üzerine etkileri vadır ve halsizlik, isteksizlik durumlara karşı tüketilebilir. Tam tahıllı ürünler, kurbaklagiller, esmer pirinç, bulgur, yulaf ezmesi, yumurta, karaciğer ve sakatatlar B grubu vitaminlerinden zengin besinlerdir.

9. Antioksidan kaynağı ve kas sağlığı için önemli olan; yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel yağlar, fındık, ceviz, badem gibi E vitamini kaynaklarını tüketebilirsiniz.