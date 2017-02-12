Bahar Çağlar maçın en skorer ismi oldu

YDÜ Kadın Basketbol Takımı mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasına evinde ağırladığı MBK'yı 70-34 devirerek, baştan sona üstün oynadığı maça damgasını vurdu.Yakın Doğu Üniversitesi 17. hafta sonunda 14. galibiyetini aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasına evinde ağırladığı MBK Doğuş Hastanesi’ni 70-34 devirerek, baştan sona üstün oynadığı maça damgasını vurdu.Yakın Doğu Üniversitesi 17. hafta sonunda 14. galibiyetini aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, yüzde yüz performans sergileyen Yakın Doğu Üniversitesi, rakibi ile farkı uçurum haline getirdiği maçta periyotları27-4, 46-10, 59-19 ve 70-34’lük skorlarla farklı tamamladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 10-4’lük seri yakaladığı maçta, 17-0'lık seri ile devam etti ve son beş dakikada hiç sayı yemeyerek,ribauntlarda 19-7 üstünlük sağladığı ilk periyodu 27-4 gibi farklı bir skorla önde bitirdi. Bu periyottaMBK Doğuş Hastanesi’nde Michellse Snow dışında sayı atan olmadı.

İkinci çeyrekte skor bulmaya devam eden ev sahibi ekip, rakibinin pota altını kullanmasına izin vermeyerek soyunma odasına 36 sayı farkla 46-10 önde gitti. .

Karşılaşmanın ikinci yarısında rotasyona giden Yakın Doğu Üniversitesi, 59-19’luk skorla final periyoduna girdi. Son periyotta da üstün oyununu devam ettiren Yakın Doğu Melekleri parkeden 70-34 galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Bahar Çağlar 16 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Kayla McBride 14 sayı, 4 asist, Olcay Çakır 12 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, AngelicaRobinson 10 sayı, 2 ribaunt, QuanitraHollingsvorth 6 sayı,1 ribaunt, Elin Eldebrink 5 sayı 1 ribaunt kaydetti.

MBK Doğuş Hastanesinde: DeAndre Moss 14 sayı, 8 ribaund, 3 asist, Ferda Yıldız 8 sayı ile oynadı.ş