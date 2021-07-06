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Bahar Candan: “Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi?”

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Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Candan, bakire olmasına rağmen hamilelik testinin pozitif çıktığını iddia etti.
Bahar Candan: “Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi?”

5 bin TL karşılığında arkadaş arayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, bu kişiyi bulduğunu söylemiş ve "Yasin Obuz CV'sini gönderdi fakat ABD'de olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak. Sigortası olacak. Aylık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak" diyerek uzun süre konuşulmuştu. Bahar Candan, bu kez bambaşka bir haberle gündeme geldi.

"BAKİREYİM VE HAMİLEYİM"

 

Candan, Instagram hesabından gebelik testi fotoğrafını paylaşarak, "Bakireyim ve hamileyim. Biri bana bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım." ifadelerini kullandı.

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Ünlü fenomenin bu paylaşımı takipçilerini şaşkına çevirdi. Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde bir erkek takipçisinin, " Miami'de yaşıyorum. Yanıma gelmen lazım" şeklindeki mesajını ifşa etmişti.,

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