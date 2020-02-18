  • BIST 119.574
  • Altın 311,372
  • Dolar 6,0555
  • Euro 6,5509
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Bahar dönemi yükseköğrenim burs başvuruları 29 Şubat’a kadar kabul edilecek

» »
2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi yükseköğrenim burs başvuruları 29 Şubat’a kadar kabul edilecek.
Bahar dönemi yükseköğrenim burs başvuruları 29 Şubat’a kadar kabul edilecek

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler yaptığı açıklamada, 2019-2020 güz döneminde burs almayan öğrencilerin YOBİS sisteminden istenen bilgileri ve belgeleri tamamlayarak burs başvurusunda bulunması gerektiğini kaydetti.

Öztürkler, KKTC üniversitelerinde okuyan ve 2019-2020 güz döneminde burs alan öğrencilerin YOBİS üzerinden öğrenci kart bilgilerini güncelleyerek not dökümlerini ve bahar dönemi öğrenci belgelerini sisteme yüklenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ve 3’üncü ülke üniversitelerinde okuyan ve 2019-2020 güz döneminde burs alan öğrencilerin bahar döneminde işlem yapmayacaklarını ifade eden Ziya Öztürkler,  mezun olan veya eğitimlerine ara veren öğrencilerin ise sistem üzerinden durum değişikliklerini bildireceğini kaydetti.

Öztürkler, burs başvurularının 29 Şubat Cumartesi saat 23.59’a kadar açık olacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Eğitimde tam güne geçmek mümkün değil20 Ocak 2020 Pazartesi 10:29
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Velilere Yönelik “Ergenlik Dönemi” Semineri Düzenlendi…18 Ocak 2020 Cumartesi 14:45
  • Yükseköğretim kayıt sistemi yeniden yapılandırılıyor17 Ocak 2020 Cuma 15:45
  • İran: Ukrayna uçağı yanlışlıkla vuruldu11 Ocak 2020 Cumartesi 11:09
  • Doğa Koleji operasyonunda Vakıfbank sürprizi22 Aralık 2019 Pazar 21:13
  • Doğa Koleji İTÜ Vakfı’na devrediliyor18 Aralık 2019 Çarşamba 19:19
  • Selçuk: Doğa Koleji ile ilgili çok yakın bir süre içinde satış haberi alacağımızı düşünüyoruz18 Aralık 2019 Çarşamba 18:47
  • Doğa Koleji için 49 lisanslı kurucu teklif yaptı18 Aralık 2019 Çarşamba 11:35
  • Doğa Koleji olayların merkezinde! Velilerden protesto gösterisi16 Aralık 2019 Pazartesi 11:12
  • Doğa Koleji: Alıcı kurumla görüşmeler devam ediyor09 Aralık 2019 Pazartesi 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti