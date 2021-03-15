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Bahar Dönemi yükseköğrenim burs başvuruları bugün başladı

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Bahar Dönemi yükseköğrenim burs başvuruları bugün başladı
Bahar Dönemi yükseköğrenim burs başvuruları bugün başladı

Bahar Dönemi yükseköğrenim burs başvuruları bugün başladı

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Şubat’ta tamamlan 2020-2021 Bahar Dönemi yükseköğrenim burs başvurusunu herhangi bir nedenle yapamayan öğrencilere geç başvuru adı altına ikinci bir şans veriliyor.

Bugün başlayan başvurular yarın sona erecek. Başvurularla ilgili tüm işlemler https://yobis.mebnet.net internet adresinden gerçekleştirilecek. 

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