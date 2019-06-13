Ünlü Sanatçı Orhan Alkaya İle Şöyleşi Gerçekleştirildi

24. Bahar Festivali kapsamında DAÜ’ye gelen ünlü sanatçı, ansiklopedi yazarı, gazeteci, editör ve danışman Orhan Alkaya, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda DAÜ’lü öğrenciler ve halktan katılımcılarla buluştu. Katılımın oldukça yoğun olduğu “Yazmasam Ne Olurdu?” başlıklı söyleşi, DAÜ Edebiyat Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin reyting rekorları kıran “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” adlı dizide “Hikmet Karcı” karakterini canlandıran Alkaya, söyleşide katılımcılara kariyeri ve yazmış olduğu kitaplarla ilgili bilgi verdi. Katılımcılar da Alkaya’ya merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

Astrolog Rezzan Kiraz ile Burçlara Bakış

Öte yandan Türkiye’nin ünlü Astroloğu Rezzan Kiraz gerçekleştirdiği söyleşide burçlara göre kadın ve erkekleri ayrı ayrı yorumladı. Ayrıca tarot kağıtları ile geleceği öğrenmeye kadar bir çok konu üzerine paylaşımlarda bulunan Kiraz, burçlar ve sağlık konusunda da açıklamalar ve yorumlarda bulundu.

Ünlü doktor Ender Saraç Sevenleri ile Biraraya Geldi

Ünlü doktor Ender Saraç Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirdiği söyleşide sevenleri ile biraraya geldi. Türkiye’nin ilk doğal arınma merkezinin ve ilk doğal tıp ve estetik merkezi HAY Sağlık Merkezi’nin kurucusu olan Dr. Ender Saraç, söz konusu söyleşide kariyerinden ve yayımlamış olduğu kitaplarından bahsetti. Türkiye’nin en çok satan kitapları arasında yer alan, 14. baskıya ulaşmayı başarmış “Ayurveda” hakkında da bilgi veren Dr. Saraç, söyleşi sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Evlilik Terapisinin Duayen İsmi Prof. Dr. Mehmet Sungur ile Evliliğe Bakış

Ünlü Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Sungur, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Aktivite Salonu’nda “Şeytan Üçgeni: Aşk, Evlilik, Sadakatsizlik” başlıklı bir konferans gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sungur, “Aşk başımızı döndürür, sevgi dünyayı döndürür” mottosu ile başladığı konferansta, sağlıklı bir ilişkinin nasıl olması gerektiğini ve evlilik kurumunun neden önemli olduğu üzerinde durdu.