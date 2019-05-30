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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Bahar Festivali kapsamında ünlü isimler DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

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Bahar Festivali kapsamında ünlü isimler DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi
Bahar Festivali kapsamında ünlü isimler DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi, (DAÜ) 24. Bahar Festivali kapsamında Türkiye’den bir çok ünlü ismi ağırladı. İzlenme rekorları kıran “Aşk-ı Memnu” dizisinde “Firdevs Yöreoğlu” karakterini ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde “Ayşe Hafsa Sultan” karakterini canlandıran, bugüne kadar yüzlerce Yeşilçam filminde yer almış ünlü oyuncu Nebahat Çehre’nin söyleşisi, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Aktivite Salonu’nda gerçekleşti. Ünlü oyuncu, katılımın oldukça yoğun olduğu söyleşiye, “Geleceğin gençlerine merhaba” diyerek başladı.

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“Bizi Yetiştiren Aslında Hayat”

Oyunculuk kariyerinden ve geçmiş tecrübelerinden bahseden Çehre, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Gençlere; yaptıkları işi çok sevmelerini, ne yaptıklarını iyi bilmelerini ve hep gözlemci olmalarını tavsiye eden Çehre, bugüne kadar 127 Yeşilçam filmi çektiğini ancak aralarından yalnızca 10 tane iyi diyebileceği film yer aldığını belirtti. Öğrencilerin aldıkları eğitimin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Çehre, kendilerini yetiştiren ve olgunlaştıran olgunun aslında hayat olduğunu vurguladı. Hep halkın içinde ve insanlarla olduğunu belirten Çehre, yurtdışındaki film tecrübelerinden de bahsetti. Soru cevap şeklinde ilerleyen söyleşide katılımcılar, Nebahat Çehre’ye kendisiyle ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşi sonunda ünlü oyuncuya plaket takdiminde bulunuldu.

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Usta Oyuncu Ercan Kesal DAÜ’lülerle Buluştu

Ünlü oyuncu Ercan Kesal da, Bahar Festivali kapsamında DAÜ’de bir söyleşi gerçekleştirdi. İzlenme rekorları kıran “Çukur” dizisinde “Rıza Koçovalı” karakterini canlandıran Ercan Kesal’ın söyleşisi, Aktivite Salonu’nda gerçekleşti.

 

Ünlü oyuncu, yönetmen, yazar ve hekim Ercan Kesal katılımın oldukça yoğun olduğu söyleşide, tıp fakültesinden oyunculuğa yönelen kariyerinden bahsetti. Kesal, aynı zamanda ödüllü filmlerde aldığı rolleri ve bu filmlerin ödül alma süreçlerini de detaylı bir biçimde anlattı.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a Ziyaret Gerçekleştirdi

Öte yandan, Kesal etkinlik öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti.  Ziyaret sırasında Prof. Dr. Osam, usta oyuncuya davetlerini kırmayarak DAÜ’ye geldiği için teşekkür etti ve kendisine Gazimağusa’nın simgesi olan karga heykeli takdiminde bulundu.

 

 

Ünlü Sunucu Esra Erol DAÜ’deydi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24. Bahar Festivali kapsamında Türkiye’nin ünlü televizyon programcısı ve sunucusu Esra Erol da DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi. Fenomen haline gelen evlilik programları ile izleyicileri ekranlara kilitleyen Esra Erol’un söz konusu söyleşisi, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşti.

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Ünlü sunucu, katılımın oldukça yoğun olduğu söyleşide televizyon serüveninin nasıl başladığını anlattı. 12 yıldır yayın hayatını 16:00 ile 19:00’da gerçekleşen yayınlarla sürdürdüğünü ve bunun birinci prensiplerinden biri olduğunu ifade eden Esra Erol, katılımcılara Türkiye televizyonculuğundaki reyting sisteminden bahsetti. Esra Erol, kendi profesyonel yaşantısından örnekler vererek katılımcıların kendisiyle ilgili merak ettiği soruları yanıtladı.

 

 

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