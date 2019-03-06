  • BIST 103.453
  • Altın 224,606
  • Dolar 5,4330
  • Euro 6,1493
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Bahar müjdelendi: Üçüncü cemre de düştü

» »
Halk arasında baharın müjdecisi olarak görülen üçüncü cemre toprağa düştü.
Bahar müjdelendi: Üçüncü cemre de düştü

Halk arasında baharın müjdecisi olarak görülen üçüncü cemre toprağa düştü.

Üçüncü ve son cemre ‘düştü’.

İlk cemre 20 Şubat’ta havaya düşmüştü, ikinci cemre ise 26 Şubat’ta suya düşmüştü.

Bugün itibariyle de üçüncü cemre toprağa düştü.

Halk arasında baharın müjdecisi olarak görülen cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle buzların eriyeceğine, kırlarda çiçeklerin açacağına inanılıyor.

Cemre nedir?

Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı.

Arapça olan sözcük “kor durumunda ateş” anlamına gelir.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Will Smith yeterince siyah değil tartışması06 Mart 2019 Çarşamba 15:40
  • Ahmet Kural, Washington Post'a dava açıyor06 Mart 2019 Çarşamba 15:21
  • Hollandalı profesör: Müslümanlar topluma daha zor entegre oluyor06 Mart 2019 Çarşamba 15:17
  • Briçte dünyanın bir numarası Helgemo dopingli çıktı06 Mart 2019 Çarşamba 11:51
  • Nobel'i sarsan tecavüz skandalının ardından 2018 ve 2019 Edebiyat Ödülleri bu sene verilecek05 Mart 2019 Salı 15:22
  • Ünlü havayolu şirketi hosteslerdeki makyaj zorunluluğu kuralını kaldırdı05 Mart 2019 Salı 15:00
  • "Playboy’a poz vermek istiyorum"05 Mart 2019 Salı 10:56
  • Kayıp bir mektup sayesinde gelen milyarderlik05 Mart 2019 Salı 10:13
  • Elon Musk'ın uzaya gönderdiği araçtan yeni rekor04 Mart 2019 Pazartesi 20:32
  • İki yeni Pokemon oyunu geliyor04 Mart 2019 Pazartesi 20:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti