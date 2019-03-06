Bahar müjdelendi: Üçüncü cemre de düştü

Halk arasında baharın müjdecisi olarak görülen üçüncü cemre toprağa düştü.
Üçüncü ve son cemre ‘düştü’.
İlk cemre 20 Şubat’ta havaya düşmüştü, ikinci cemre ise 26 Şubat’ta suya düşmüştü.
Bugün itibariyle de üçüncü cemre toprağa düştü.
Halk arasında baharın müjdecisi olarak görülen cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle buzların eriyeceğine, kırlarda çiçeklerin açacağına inanılıyor.
Cemre nedir?
Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı.
Arapça olan sözcük “kor durumunda ateş” anlamına gelir.
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