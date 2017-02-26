Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Salamis bölgesinde "Bedi’s Piknik Alanı" olarak bilinen alanın bir bölümünün, “özel bir şahsa kiralanmasını, halkın serbestçe kullanılmasının engellenmesini ve piknik alanının telle ikiye ayrılmasını” geçtiğimiz gün düzenlenen eylemle protesto etti.

Bedi’s Piknik Alanı olarak bilinen bölgenin bir bölümünün, “özel bir şahsa kiralanmasını, halkın serbestçe kullanılmasının engellenmesini ve piknik alanının telle ikiye ayrılmasını” dün düzenlenen eylemle protesto edildi...