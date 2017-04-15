Basit yemekler hazırlayın. Kışın tükettiğiniz ağır yemeklerden sonra, baharda çabuk hazırlanan ve bu sebeple başka şeylere daha çok vakit ayırmanızı sağlayacak yiyecekler tüketin. Haşlama et, taze sebzeler, leziz salatalar ve sıvı alımınızı da artıran çorbalar hafifleyen havalarda tüketmek için en iyi seçenekler arasında yer alıyor.

Baharın aydınlık yüzü ve insanı harekete geçiren enerjisi, pozitif hissetmemizi sağlıyor. Üstelik bu mevsimin yiyecekleri de bu konuda yanımızda olup tazelenip temizlenmemize yardımcı oluyor. Baharı tadında yaşamak için siz de önerilerime bir göz atın...