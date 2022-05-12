Baharda artan 4 cilt hastalığı

Bahar aylarında doğanın canlanmasıyla birlikte artan polenler, alerjik deri hastalıklarını da tetikliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin, bu dönemde ortaya çıkan cilt sorunlarını ve bahar alerjilerinden koruma yollarını şöyle anlattı…

Burhan Engin

Alerjilerle tetiklenir

Toplumda çok sayıda insanı etkileyen alerjik hastalıklar, alerjen olan etkene bağlı olarak tüm yıl boyunca görülebilir. Fakat bazı hastalıklar belli mevsimlerde daha sık görülür. Örneğin ev tozu-akar alerjisi olan kişilerde yıl boyunca ev tozuna temas olduğundan şikayetler sürekli devam ederken, bahar alerjisine bağlı hastalıklar ilkbahar ve güz aylarında meydana gelir. İlkbaharda çiçek tozları, polenler ve güneş; sonbaharda artan toz, soğuk ve birtakım mantar türleri alerjilere neden olur. Kurdeşen (ürtiker), egzama, mantar, kontakt dermatit (temas egzaması) gibi hastalıklar bahar alerjilerine cildin verdiği en sık yanıtlardır.

Döküntüler kaybolup yeniden çıkar

Son günlerde kurdeşen başta olmak üzere bazı dermatolojik hastalıkların görülme sıklığında artış var. Kurdeşene stres ve baharla birlikte polenlerin çoğalması sebep olur. Deriden kabarık, basmakla solan, etrafı kızarık, sınırları belirgin ve kaşıntılı döküntüler hastalığın belli başlı belirtileridir. Bu döküntüler bir gün geçmeden kaybolur ve vücudun başka yerlerinde tekrar çıkar. Bu durum hastaları geceleri daha çok rahatsız eder ve yaşam kalitelerini olumsuz etkiler. Şiddetli kaşıntılar kimi zaman dayanılmaz boyutlara ulaşabilir. İleri durumlarda göz kapağı ve dudaklarda şişlikler meydana gelebilir ve bunun sonucunda da acil müdahale edilmesi zorunlu bir hal alır.

Sizde bu hastalıklar varsa…

Baharda atopik egzama, alerjik rinit (saman nezlesi) ve astım hastalığı olan kişilerde alerjik deri hastalıklarının gelişme ihtimali de fazlasıyla artar. Bu dönemde özellikle polenlerden, alerji yapıcı gıdalardan, ev tozu ve stresten mümkün olduğunca kaçınılmasının yanı sıra uzman bir hekimden de yardım alınması gerekir.

İşte korunma ve tedavi yolları

Cildi bahar alerjilerinden koruma yollarını; cildi derinlemesine temizleyip, gözeneklerin nefes almasını sağlamak, yoğun nemlendirme ile deri kuruluğunun ve egzama oluşumunun önüne geçmek, deriyi yaşına ve gereksinimlerine uygun şekilde yüksek kaliteli vitamin ve minerallerle beslemek şeklinde formüle edebiliriz. Tüm bu önlemlere rağmen kişilerin bağışıklık sisteminin reaksiyonuna bağlı olarak, mevsimsel olarak ortaya çıkan veya yıl boyu yaşanan ve kişiyi rahatsız eden alerjilerin tamamen önüne geçmek ve kalıcı çözüm sağlamak ne yazık ki henüz mümkün değil. Ancak düzenli doktor kontrolleri, ilaç tedavileri ve kişisel önlemlerle etkileri en aza indirgenebilir.