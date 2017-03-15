Baharda en sık görülen 5 hastalık

Bahar yazın habercisi olsa da bazıları için hastalıkların da habercisi oluyor... Özellikle alerjik astımı olanlar için çok zor geçen bu aylar başka hangi sorunları beraberinde getiriyor? Peki bu hastalıklardan nasıl korunmalı?

Uzun ve soğuk geçen kış günlerinin ardından, güneş yüzünü gösterdikçe, daha çok doğada olup, gün ışığından daha fazla faydalandıkça; bahar herkese şifa gibi gelir. Ancak bahar her zaman ‘hoş gelmez'. Her ilkbahar dönemlerinde birçok rahatsızlıkta da artış olur. Kişiler kendilerini yorgun hisseder, alerjik rahatsızlıklar yaşar ya da solunum rahatsızlığı çekerler. Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, ilkbaharda en sık görülen beş hastalığı şöyle sıraladı:

Bahar yorgunluğu ve depresyon: Uyandığınız andan itibaren kendinizi halsiz ve yorgun hissediyorsanız, sürekli uyumak istiyorsanız, genel bir isteksizlik hali söz konusuysa, baş ağrılarınız varsa depresyon ya da bahar yorgunluğuna yakalanmış olabilirsiniz. Kişiler genelde işe gitmek istemez, her zaman yaptığı rutin işlerden uzak kalmayı tercih eder, iştahsızlık yaşar. Bahar yorgunluğu ve depresyonun en iyi ilacı temiz havada spor yapmaktır. Uzun yürüyüşler yapmak, bol su içmek, vitamin ve mineral desteği almak, uykusuz kalmamaya özen göstermek bahar yorgunluğu ve depresyonu atlatmanızda yardımcı olacaktır.

Mide rahatsızlıkları: Bahar aylarında reflü, gastrit, ülser gibi şikayetleri olan hastaların daha sık rahatsızlandıkları görülür. Bunun sebebi tam olarak bilinmemektedir. Şişkinlik, kusma, şiddetli mide ağrısı, geğirme, ağza ekşi su gelmesi gibi belirtileri vardır. Bunları yaşamamak için özellikle alkol ve sigaradan uzak durmalı, kızartma yememeli, kahve ve asitli içecekler tüketilmemelidir.

Üst solunum yolu rahatsızlıkları: Baharda ani ısı değişimleri, rüzgara maruz kalmak, kişinin kendini koruyamaması üst solunum yolu hastalıklarına sebep olur. Bunlardan bazıları farenjit, larenjit, sinüzit, iltihaplanmalar ve orta kulak enfeksiyonlarıdır. Belirtileri ise, ateş, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık, ses kısılması, kulak ağrısı ve geniz akıntısı gibi şikayetlerdir. Dengeli beslenmek, günde yaklaşık 2 litre su içmek, uykusuz kalmamak ve sigaradan kaçınmak ile bu hastalıklardan korunmak mümkündür.

Alerjik astım: Öksürük, nefes darlığı, hırıltılı bir nefesiniz varsa alerjik astım olabilirsiniz. Ateş ve balgamlı öksürüğün eklenmesi enfeksiyon belirtisi olabilir. Bahar ayları özellikle alerjik astımı olanlar için zor bir süreçtir. Bronşların daralmasıyla kendini gösteren, ataklarla seyreden bir hastalık olan alerjik astımda da alerjik nedenlerle oluşan bir iltihap söz konusudur. Enfeksiyon sebebiyle bronşların mukozası şişerek ödem oluşur, kişilerde aşırı hassasiyet başlar.

Ürtiker: Ciltte yanma, kaşınma, kızarıklık olarak seyreden halk arasında ‘kurdeşen’ olarak da bilinen ürtiker, özellikle polenlerin arttığı ilkbaharda sık görülür. Alerjenlerden korunmak ve doğru tedaviyi uygulamak ile alerjinin durumuna göre kısa bir süre içinde geçer.