Baharda kalbinize dikkat!

Uzmanlar; ilkbaharda geceyle gündüz arasındaki ısı, nem ve basınç farklılıklarının kalp sağlığı için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Farklı hava koşulları ve kalp krizlerini değerlendiren birçok klinik çalışma ani hava değişikliklerinde kalp krizlerinin artış gösterdiğini ortaya koymuştur'' diyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Mehmet Uçar, özellikle kalp hastaları ve kalp hastalıkları açısından risk grubunda olanlar için şu bilgilendirmeyi yaptı…

Soğumaya başlayan hava tehlikeli

Önümüzdeki günlerde havaların soğuyacağı bildiriliyor. Dolayısıyla birden düşen hava sıcaklıklarının kalp damar sağlığına etkileri şöyle sıralanabilir.

1-Spazm oluşturur: Soğuk hava direkt kalp damarlarında büzüşme veya spazm oluşturarak kalbin beslenmesinde bozulma oluşturup, kalp krizine neden olabilir.

2-Kalp atışını hızlandırır: Soğuklar kalp hızı ve tansiyon yüksekliğine neden olur. Bu durum kalp damarlarında hasar oluşturarak kalp krizine neden olabilir.

3-Kalbi yorar: Soğuk havalarda daha fazla enerji tüketiriz ve bu durum enerji ihtiyacına neden olur. Dolayısıyla kalbin iş yükü artar. Özellikle kalp damar hastalığı olanlarda bu durum kalple ilgili şikayetleri artırır.

4-Kış aylarında artan kötü kolesterol kalbi zorlar: Yapılan klinik çalışmalarında kış aylarında kolesterol seviyelerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla kıştan bahar aylarına geçişte yüksek kolesterol seviyeleri kalp damar hastalıkları için en önemli risk faktörlerindendir.

Kimler risk altında?

Havaların yeniden soğumaya başladığı bugünlerde kalp hastaları daha dikkatli olmalı. İşte risk grupları…

1- Kalp damarlarına stent işlemi uygulanmış veya bypass operasyonu geçirmiş hastalar.

2-Kalp yetmezliği hastaları.

3-Ritim bozukluğu olan hastalar.

4-Şeker ve yüksek tansiyon hastaları.

5-Kronik bronşit hastaları.

6-Yaşlılar ve çocuklar.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1- Soğukta egzersiz yapmayın: Havanın soğuk olduğu saatlerde dış ortamda bulunmamaya gayret gösterin. Soğukta yapılan egzersizler kalp krizi riskini artırır. Bu nedenle kapalı ortamlarda spor yapmaya çalışın ya da yürüyüş yapacaksanız havanın biraz daha ısındığı öğlen saatlerini tercih edin.

2- Göğsünüzü sıcak tutun: Dışarıda uzun süre kalacaksanız birkaç katmandan oluşan giysilerle vücudunuzu koruyun. Soğuk havalarda özellikle baş ve ellerde oluşan ısı kaybını önlemek için şapka, ve eldiven kullanın. Göğüs ön bölgesine soğuk havanın gelmesi kalp damarlarında spazma neden olabileceği için mont veya ceketinizin önünü kapalı tutun.

3- İyi beslenin: Mevsim geçişlerinde yeterli sıvı almak (özellikle idrar söktürücü ilaç kullanan hastaların bol miktarda su tüketmeleri gerekir), düzenli ve dengeli beslenmek, bol C vitamini tüketmek hem bağışıklık sisteminizi güçlendirecek hem de kalp sağlığınızı koruyacaktır.

4-Alkol, tütün ve kafeinden uzak durun: Kesinlikle alkol almayın. Alkol cilt damarlarınızda genişlemeye neden olarak vücut sıcaklığınızı artırmaksızın, daha sıcak hissetmenize neden olur. Bu durum kalp hızının artışına neden olarak kalbin iş yükünü artıracaktır ve kalp krizini tetikleyebilir. Sigara ve kafeinli içecek de tüketmeyin.

5- Alerjiniz varsa kardiyolog görüşü alın: Bahar ayları aynı zamanda polenler sebebiyle alerjinin arttığı aylardır. Hem alerji öyküsü hem de altta yatan bir kalp hastalığı olan kişiler alerji ilaçları kullanırken dikkatli olmalı ve ilaçlarını hekim kontrolünde kullanmalıdır. Alerji ilaçları kalp hızını artırabilir ve kalp ritim bozukluğu yaratabilir. Bu nedenle kalp rahatsızlığı bulunan alerjik hastalar alerji ilaçlarının kalp üzerindeki yan etkilerini kontrol etmek için mutlaka bir kardiyolog görüşü almalıdır.

6-Kontrole gidin: Düzenli sağlık kontrollerinin yapılması kalp hastalığı riskinin bilinmesi ve olası ciddi rahatsızlıklara karşı önlem alınması için çok önemlidir. Kalp probleminiz olsun olmasın yılda en az bir kez kontrole gidin.