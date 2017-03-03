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Baharı Zinde Karşılamanızı Sağlayacak 6 Öneri

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Baharı Zinde Karşılamanızı Sağlayacak 6 Öneri
Bahar aylarında yorgunluğu üzerinizden atıp, yeni mevsime zinde bir şekilde selam vermek için yapmanız gerekenleri listeledik.

Halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları ve aşırı uyuma isteği...Bahar bize uzaktan göz kırpmaya başladı. Ancak metabolizmamız, baharın enerjisine inat, bu geçiş döneminde halsizliğe teslim olmuş durumda! Peki baharı zinde karşılamanın ve tadını doyasıya çıkarmanın bir formülü yok mu? Tabi ki var! İşte sizi zinde tutacak 7 basit öneri...

1)Bol Bol Su için! 
İlkbaharda günlük tüketilen su miktarını biraz arttırmak, vücut direncinin sağlanması ve toksinlerin atılması için oldukça faydalı. Bu yüzden günde en az 2-2.5 litre su içmeyi ihmal etmeyin.

2)Koyu yeşil yapraklı sebzeleri gün içinde mutlaka tüketin!
Potasyum ve folik asit açısından zengin olan koyu yeşil yapraklı sebzeler yorgunluğu önleyip, baharı enerjik geçirmenize yardımcı oluyor. Her öğünde yemeye gayret edin.

3) Düzenli spor yapın!
Hiçbir şey yapacak vaktiniz olmasa bile her gün en az 30 dakika yürümeyi alışkanlık haline getirmeye çalışın.

4) Bitki Çaylarından Faydalanın!
Bahar yorgunluğu için yeşil çay, ıhlamur, kuşburnu, melisa, papatya ve rezene tüketebilirsiniz. Bunları kendi aralarında kombinleyebilir veya ayrı ayrı da kullanabilirsiniz.

5)Kan şekerini hızlı yükselten besinlerden kaçının!
Kan şekerini hızlı yükselten besinler, aynı zamanda hızlı düşürüyor. Kan şekerinde meydana gelen hızlı düşüş, bahar yorgunluğunun artmasına yol açabiliyor. Bu nedenle beyaz un ve beyaz şeker içeren besinlerden mümkün olduğunca uzak durmanızı gerekiyor.

6)Antioksidanlarla bağışıklık sisteminizi güçlendirin!
C vitamini için; kivi, limon, portakal, greyfurt, kivi
E vitamini için ; bir avuç fındık, Ayçiçek yağı, zeytinyağı, fındık, badem, soya, ceviz ve fıstık
A vitamini için; bir adet havuç, ıspanak, kabak, marul, brokoli, karaciğer ve domates tüketebilirsiniz.

Enerjinizin bol olduğu, bahar tüm neşesinin sizi kuşattığı, bol keyifli günleriniz olsun!

 
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