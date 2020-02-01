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Bahçe evinde dün akşam yangın çıktı

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Bahçe evinde dün akşam yangın çıktı
Bahçe evinde dün akşam yangın çıktı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 31.01.2020 tarihinde, saat 19:40 sıralarında, Gazimağusa’ da, 29 Ekim yolu üzerinde bulunan Mustafa TELLİ’ye ait bahçe evinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu 1 adet arçelik marka buzdolabı, 1 adet gaz ocağı, 1 adet televizyon, 2 adet ilaç pompası, 2 adet 3’lü çekyat, 1 adet 2’li koltuk, 3 adet kapı kasası, 2 adet pencere kasası tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiş ve çıkan yangından dolayı ikametgahın sıvaları düşerek zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.

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