  • BIST 113.590
  • Altın 161,179
  • Dolar 3,8191
  • Euro 4,6747
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Bahçedeki aküleri çaldı tutuklandı

» »
Bahçedeki aküleri çaldı tutuklandı
Bahçedeki aküleri çaldı tutuklandı

04.02.2018 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Ozanköy’de M.İ. (E-48), bir iş yerinin bahçe tellerini kesip hasara uğrattıktan sonra bahçe içerisinde bulunan 50 adet aküyü çalmıştır.

Adı edilen tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre09 Şubat 2018 Cuma 16:43
  • Bahçedeki aküleri çaldı tutuklandı09 Şubat 2018 Cuma 16:41
  • Bağımsızlık Yolu Bakanlığa AKP'nin Kıbrıs'taki statüsünü sordu09 Şubat 2018 Cuma 16:40
  • MDP, “yargı üzerindeki baskıyı” kınadı, sosyal medya uyarısı yaptı09 Şubat 2018 Cuma 16:28
  • Meclis Başkanlığı'na Teberrüken Uluçay seçildi09 Şubat 2018 Cuma 16:23
  • Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?09 Şubat 2018 Cuma 16:20
  • ‘Iprodione’ içeren bitki koruma ürünleri kullanımdan kaldırılıyor09 Şubat 2018 Cuma 14:37
  • Bakan Atakan, kiralık araç işletmecileri birliği yetkililerini kabul etti09 Şubat 2018 Cuma 14:30
  • Tarım Dairesi ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı09 Şubat 2018 Cuma 13:58
  • İşte 4'lü koalisyon hükümetinin programı09 Şubat 2018 Cuma 13:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti