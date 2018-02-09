Bahçedeki aküleri çaldı tutuklandı

04.02.2018 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Ozanköy’de M.İ. (E-48), bir iş yerinin bahçe tellerini kesip hasara uğrattıktan sonra bahçe içerisinde bulunan 50 adet aküyü çalmıştır.
Adı edilen tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
04.02.2018 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Ozanköy’de M.İ. (E-48), bir iş yerinin bahçe tellerini kesip hasara uğrattıktan sonra bahçe içerisinde bulunan 50 adet aküyü çalmıştır.
Adı edilen tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
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