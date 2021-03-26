  • BIST 1.382
  • Altın 451,325
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Bahçedeki eşini domuz zannedip öldürdüğünü iddia eden koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim

»
Bahçedeki eşini domuz zannedip öldürdüğünü iddia eden koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim
Bahçedeki eşini domuz zannedip öldürdüğünü iddia eden koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim

Trabzon'da 6 ay önce bahçesine iddiaya göre domuz girdiğini zannedip evinin balkonundan tabancayla ateş açarak eşi Havva Aktaş'ı öldüren emekli öğretmen Ahmet Aktaş, olayın kaza olduğunu söyledi. Aktaş "Bahçede mısır püskülleri sallanıyordu. Islık çaldım, tepki gelmeyince birkaç el ateş ettim" dedi.

Geçen yıl Tonya ilçesine bağlı Turalı Mahallesi, Karabetaş bölgesinde meydana gelen olayda, İskenderli beldesinin eski belediye başkanı, emekli öğretmen Ahmet Aktaş, evinin bahçesine domuz girdiğini zannedip tabancası ile balkondan ateş etti. Ahmet Aktaş, bir süre sonra eşi Havva Aktaş’ın evde olmadığını fark etti. Eşini aramaya çıkan Ahmet Aktaş, bahçedeki yeşillikler arasında Havva Aktaş'ı kanlar içinde yatarken buldu.

Tabancayla eşini vurduğunu anlayan Ahmet Aktaş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başına tek kurşun isabet eden Havva Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Havva Aktaş, toprağa verilirken, eşi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

'Eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Savcılığı'nca, şüpheli Ahmet Aktaş, hakkında ‘eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Tonya Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘konutu terk etmeme’ tedbiri uygulanan Ahmet Aktaş'ın, jandarma sorgusunda olayın kaza olduğunu söylediği öğrenildi.

Ahmet Aktaş'ın, bahçede domuz ya da yabani hayvan zannederek tedbir amaçlı silahını ateşlediğini iddia ettiği sorgusunda, "Bahçede mısır püskülleri sallanıyordu. Islık çaldım, tepki gelmeyince birkaç el ateş ettim. Eşim sabahları bahçeye inmezdi. Hayvanların yanında olduğunu düşündüm. Bir süre sonra eşimi aradım, ahıra indim bulamadım. Sonra bahçeye gittim. Eşimi yerde hareketsiz yatarken buldum. Kulaklarında da herhangi bir problem yoktu. Yaşanan olay kazadır" ifadelerine yer verdi. 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan:"Güney Kıbrıs bunu her zaman yapıyor"26 Mart 2021 Cuma 17:16
  • Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu26 Mart 2021 Cuma 15:09
  • Boğaziçili öğrenciler için yapılmak istenen açıklamaya polis müdahalesi: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı26 Mart 2021 Cuma 15:07
  • Türkiye ''21 gün tam kapanmaya'' doğru26 Mart 2021 Cuma 15:01
  • T.C Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması26 Mart 2021 Cuma 15:00
  • Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’na gözaltına alındı26 Mart 2021 Cuma 13:52
  • AB Liderler Zirvesi'nden "Türkiye İle İş Birliği" Mesajı Çıktı26 Mart 2021 Cuma 13:45
  • Hrant Dink davasında karar çıktı!26 Mart 2021 Cuma 12:22
  • Bitcoin dolandırıcılarına operasyon:8 gözaltı26 Mart 2021 Cuma 11:16
  • Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti26 Mart 2021 Cuma 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti