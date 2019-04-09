  • BIST 97.618
  • Altın 238,597
  • Dolar 5,6877
  • Euro 6,4162
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Bahçeli ‘1 oy bile seçim kazanmak için yeterli’ sözü hatırlatılınca bakın ne dedi

»
Seçim gecesi, “1 oy bile seçim kazanmak için yeterli” diyen Devlet Bahçeli, o sözleri için bugün ne dedi.
Bahçeli ‘1 oy bile seçim kazanmak için yeterli’ sözü hatırlatılınca bakın ne dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun 14 bini aşkın oy farkıyla kazandığı İstanbul’daki seçimlere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli, “Seçimler toplum vicdanında huzur bulmayacak şekildeyse yeni bir seçim düşünülebilir” dedi. Fox TV muhabirinin, Bahçeli’ye, “Bugün gözler YSK’da. Seçim gecesi ‘1 oy bile seçim kazanmak için yeterli’ demiştiniz…”şeklinde sözlerini hatırlatması üzerine, “Fox TV’ye vereceğim cevap şudur, süreç devam ediyor yorum yok” dedi.

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına itirazları değerlendirdi. Bahçeli, “Her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklılıklar her siyasi partiye, her adaya göre itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir” dedi. Bahçeli, İstanbul’da ise bir kargaşa yaşandığını söyledi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP’den Bahçeli’nin yeniden seçim açıklamasına jet yanıt!

— Mahalli idareler seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden sonra uygulanan ilk mahalli idareler seçimleridir. Geçmişte kazandığı öne artı olarak yeni sistemle uyumlu çalışabilecek, istikrar sağlamak konusunda önemleri artmıştır.

— Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklar partilere ve adaya göre anlayış farklılığı ortaya koymak suretiyle itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir.

— Şu an için bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber özellikle İstanbul’da bir kargaşa yaşanmaktadır. 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Bu farkı değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışma başlatılmıştır. Önemli değişiklikler kendini göstermiştir.

— Böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa İstanbul’u sarsacak zemine kimse sürüklememelidir. Bütün bunlara rağmen hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye’yi kargaşaya sürüklüyorsa Türkiye’yi huzursuzluğa itebilecek hatalardan kurtulmanın yolu demokrasi içerisinde aranmalıdır. Toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlanırsa yeni bir seçim düşünülebilir.

— Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye’yi huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum.

BAHÇELİ O SÖZLERİNİ UNUTTU MU?

Bahçeli, 31 Mart gecesi yaptığı açıklamada “1 oy bile seçilmek için yeterlidir” ifadesini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakardaş: AKP'nin inadı Büyükçekmece'yi adeta büyük bir karakola çevirdi09 Nisan 2019 Salı 11:10
  • Büyükçekmece'de taşıma seçmen iddiasıyla operasyon09 Nisan 2019 Salı 09:58
  • Mansur Yavaş 4.5 milyar lira borç ile Ankara'yı devraldı09 Nisan 2019 Salı 09:01
  • 20:34 itibarı ile %95,5 sayılan sandık... İmamoğlu yine önde...08 Nisan 2019 Pazartesi 21:59
  • %93 Geçersiz oy sayıldı...8 Nisan 18.15 itibariyle İstanbul'da son durum...08 Nisan 2019 Pazartesi 20:45
  • Kaftancıoğlu: Erdoğan halkla inatlaşıyor; kaybetmeyi öğrenecekler08 Nisan 2019 Pazartesi 20:16
  • İstanbul Barosu: İstanbul’da seçimler bitmiştir, bütün yurttaşlar seçimin sonucunu bilmektedir!08 Nisan 2019 Pazartesi 19:21
  • İmamoğlu son sonuçları açıkladı08 Nisan 2019 Pazartesi 16:15
  • Russell Crowe’dan Fenerbahçe paylaşımı08 Nisan 2019 Pazartesi 15:26
  • Dersim'de belediye önündeki duvar ve korkuluklar yıkıldı08 Nisan 2019 Pazartesi 14:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti