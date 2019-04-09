Bahçeli ‘1 oy bile seçim kazanmak için yeterli’ sözü hatırlatılınca bakın ne dedi

Seçim gecesi, “1 oy bile seçim kazanmak için yeterli” diyen Devlet Bahçeli, o sözleri için bugün ne dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun 14 bini aşkın oy farkıyla kazandığı İstanbul’daki seçimlere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli, “Seçimler toplum vicdanında huzur bulmayacak şekildeyse yeni bir seçim düşünülebilir” dedi. Fox TV muhabirinin, Bahçeli’ye, “Bugün gözler YSK’da. Seçim gecesi ‘1 oy bile seçim kazanmak için yeterli’ demiştiniz…”şeklinde sözlerini hatırlatması üzerine, “Fox TV’ye vereceğim cevap şudur, süreç devam ediyor yorum yok” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına itirazları değerlendirdi. Bahçeli, “Her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklılıklar her siyasi partiye, her adaya göre itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir” dedi. Bahçeli, İstanbul’da ise bir kargaşa yaşandığını söyledi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

— Mahalli idareler seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden sonra uygulanan ilk mahalli idareler seçimleridir. Geçmişte kazandığı öne artı olarak yeni sistemle uyumlu çalışabilecek, istikrar sağlamak konusunda önemleri artmıştır.

— Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklar partilere ve adaya göre anlayış farklılığı ortaya koymak suretiyle itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir.

— Şu an için bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber özellikle İstanbul’da bir kargaşa yaşanmaktadır. 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Bu farkı değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışma başlatılmıştır. Önemli değişiklikler kendini göstermiştir.

— Böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa İstanbul’u sarsacak zemine kimse sürüklememelidir. Bütün bunlara rağmen hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye’yi kargaşaya sürüklüyorsa Türkiye’yi huzursuzluğa itebilecek hatalardan kurtulmanın yolu demokrasi içerisinde aranmalıdır. Toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlanırsa yeni bir seçim düşünülebilir.

— Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye’yi huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum.

BAHÇELİ O SÖZLERİNİ UNUTTU MU?

Bahçeli, 31 Mart gecesi yaptığı açıklamada “1 oy bile seçilmek için yeterlidir” ifadesini kullanmıştı.