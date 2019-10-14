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Bahçeli, 21 gün sonra mesaisine başladı

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Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 21 gün sonra partisinin genel merkezine mesaisine başlamak üzere geldi. Genel merkezdeki kalabalığı selamlayan Bahçeli'nin sakal bıraktığı gör
Bahçeli, 21 gün sonra mesaisine başladı

Son günlerde siyaset kulislerinde Bahçeli’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğuna dair iddialar konuşuluyordu. MHP'li isimler de Bahçeli'nin hastalığı boyunca iddialara sert yanıtlar vermişti.

Bugün partisinin genel merkezine gelen Bahçeli'nin uzunca bir dönemdir sakallarını kesmediği görüldü. 

MHP liderinin bugün Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya gelmesi, ve TSK'nın başlattığı Suriye harekatı konusunda görüşmesi bekleniyor. 

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