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Bahçeli: 'Bozkurt' işareti Başbakan'ın eline yakışmış

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Bahçeli: 'Bozkurt' işareti Başbakan'ın eline yakışmış
"Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP grup toplantısında yaptığı "Bozkurt" işaretiyle ilgili olarak "Eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır" dedi.

Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı? Türk milletinin ferdine bozkurt yapmak düşer, fitnecilere yiyecek ekmek yoktur" ifadesini kullandı.

Bahçeli, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bozkurt yapmak ilk bakışta hiç kimseyi MHP’li, Ülkücü yapmaz; ama en azından dürüst ve içtense milli ve yerli olduğunu kanıtlar. Evet, insan eşref-i mahlukattır. Bozkurt ise Türk olan insanın medarı iftiharı, tarihin özeti, hayırsızların ve karanlık emellerin engelidir. Dikkatle, titizlikle yanılmayacak, yanıltmayacağız. Bunu her zaman aklımızda tutup dünü, dünümüzü, kök ve kaynağımızı unutmayacağız. Yusuf Has Hacip’in duasından ilham alarak sesleniyorum: 'Ya Rab, devletimizi artır, dileğimizi ver. Her işimizde arka ol, desteğini ver.' Suyu kesilmiş değirmen gibi patırtı gürültü çıkaran içimizdeki ve dışımızdaki çıkarcılara, dönekliğin markalarına şans ve fırsat tanıma. Açgözlüler, MHP üzerinde hesabı olan vicdanı nasırlılar bilsin ki; aç kişinin mala doymaz gözü, meğer içine dolmayınca kara yer tozu. Milletin gönlüne ilmek ilmek işledik kutlu davamızı, akıl ve ahlakla düşünüp, cesaretle büyüyüp Bozkurt gibi Türklüğün şafağında doğduk"

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