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Bahçeli: CHP’nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır

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TRT'nin haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerle sohbeti sırasında İmamoğlu'nun mazbatanın verilmesi talebini "akla ziyan" diye niteledi:
Bahçeli: CHP’nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır

CHP’nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Bedeli hakikaten çok ağır olur.Sandık haksızlıklarını sokak tehditleriyle örtmeye, kargaşa ve karmaşaya Türkiye’yi çekmeye hazırlananlara asla müsaade edilemez. Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmelidir."

Devlet Bahçeli

Bahçeli, İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretini de "Siyasi acemilik veya acelecilik olarak yorumlanamaz. Bu telaş nedir?" sözleriyle eleştirdi.

İmamoğlu: Anıtkabir'e gitmek sağa sola gitmek değildir

Binali Yıldırım dün yaptığı açıklamada İmamoğlu'na "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazarak sağa sola gitmenin, orada burada hava atmanın ne anlamı var. Anıtkabir'deki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir, başka bir şey demiyorum. Sabret kardeşim, üç beş gün sonra eğer hakkınsa zaten bu unvanı alacaksın" sözleriyle yüklenmişti.

İmamoğlu ise bugün düzenlediği basın açıklamasında Yıldırım'a şöyle yanıt verdi: "Anıtkabir’e gitmek sağa sola gitmek değildir. Memleketin dirliğine olan saygıdır. Yine giderim dua ederim, onun silah arkadaşı olan dedemi anarım, herkes için dua ederim."

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