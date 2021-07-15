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Bahçeli de geliyor...

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile pazartesi ve salı günleri (19-20 Temmuz) KKTC'de olacaklarını söyledi
Bahçeli de geliyor...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile pazartesi ve salı günleri (19-20 Temmuz) KKTC'de olacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gelecek pazartesi ve salı günleri KKTC'de olacaklarını söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı ile Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Konuşmasında 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’ye gerçekleştireceği ziyaretten de bahseden Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 19 Temmuz (Pazartesi) ve 20 Temmuz (Salı) günleri KKTC’de olacaklarını aktardı.
"TÜRKİYE'NİN GEÇİLMEZ OLDUĞU BİR KEZ DAHA GÖRÜLMÜŞTÜR"
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin benzer ihanetlere uğramaması için başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri, her türlü fitne ve fesat odaklarına karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Erdoğan, "15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür." diye konuştu.
"ŞEHADETE YÜRÜMEK İÇİN BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEYECEKTİM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şunları kaydetti:
"Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim."
"ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE 2023 HEDEFLERİMİZE SON BİR EŞİK VAR"
Erdoğan, "Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimize son bir eşik var" ifadelerini kullandı.
"BU MİLLET İHANETİ AFFETMEZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez." şeklinde konuştu.
"MİLLETİN GELECEĞİNİ KARARTMAYA KALKANIN AFFI DA OLMAZ MÜSAMAHASI DA OLMAZ"
Erdoğan konuşmasına şu şekilde devam etti:
"Ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecek. Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz müsamahası da olmaz. Her kim FETÖ, PKK veya diğer terör örgütleriyle ilgili hak, hukuk, adalet edebiyatı yapıyorsa kafasının arkasında ülkemiz ve milletimizle ilgili karanlık bir amaç vardır."

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