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Bahçeli: İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu alçak saldırının içinde Suriye vardır, İran vardır' dedi.
Bahçeli: İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamasından başlıklar şöyle:

İdlib'de 27 Şubat'ta yaşanan şehadetler milletimizi üzmüştür. Kim ne yaparsa yapsın Türk milletinde kan da bitmez ayağa kalkacak kahraman da eksilmez.  Çok sayıda askerimiz şehit düşmüştür. Yaralılara yardım etmek isteyen askerlerimiz de saldırı altında kalmışlardır. Bu alçak saldırının içinde Suriye vardır İran vardır. Türk askerinin kanı bu husumet cephesi tarafından dökülmüştür...  Türk milleti  şehitlerimize minnettardır... Allah tektir, ordusu Türk oğlu Türktür.

Yiğit evlatlarımıza silah çeken kim varsa dökülen kanda boğulmaya mahkumdur. 

Kurumuş ve kudurmuş Esad hayranları söyleyin, bu vatan bölünebilir mi?

Kendi payıma konuşuyorum, görev düşsün koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim. Allah nasip eder şehit olur, gazi olurum. Kanımın son damlasına kadar vuruşur, son takatime kadar mücadele ederim. 

İdlib saldırısından hemen sonra Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştır. Sorulacak hesabımız, alınacak intikamımız vardır. Rejim unsurları saklanacak delik arama derdindedir. Türkiye, İdlib'de savaş oyunlarının içinde değildir. Gaye vatan, sınır, toprak ve  insan güvenliğidir.

Bu gerçeği görmeyen üstelik çarpıtan iç ve dış odakların alayı birden aynı şer ekseninde toplanmışlardır. İdlib'den geri çekilirsek eninde sonunda Hatay'dan olmamız kaçınılmazdır. Böyle olursa Suriye'deki kaos Anadolu'da demektir... 

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