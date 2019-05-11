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Bahçeli, İmamoğlu'nun "Her şey güzel olacak" sloganını eleştirdi: Yerin dibine batsın sizin güzelliğiniz

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MHP lideri, İstanbul'da katıldığı iftar programında konuştu
Bahçeli, İmamoğlu'nun "Her şey güzel olacak" sloganını eleştirdi: Yerin dibine batsın sizin güzelliğiniz

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey güzel olacak" sloganını eleştirdi. Bahçeli, "Neymiş 'çok güzel olacakmış', yerin dibine batsın sizin güzeliniz. Çirkinlik ne zamandır güzel olup değerlendiriliyor?" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da katıldığı iftar programında yaptığı açıklamada, "Terör örgütleri demokratik güç birliğinden bahsediyor. PKK'lı caniler devamlı açıklamalar yapıp Ekrem İmamoğlu'nu övüyorlar. Neymiş 'çok güzel olacakmış', yerin dibine batsın sizin güzeliniz. Çirkinlik ne zamandır güzel olup değerlendiriliyor?" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamasının satır başları şöyle:


"Bedeli ne olursa olsun doğru siyaset izledik"

İstanbul şaibesiz, şüphesiz iradeyle yükselmeli. Bedeli ne olursa olsun doğru siyaset izledik.
Ramazan yardımlaşmanın ve dayanışmanın daha da gün yüzüne çıktığı, fakir fukaranın elinden tutulduğu 11 ayın sultanıdır.Vicdan muhasebesi yapmamız için bu ayın sağladığı manevi imkanlara değer vermeliyiz.

"Çirkinlik ne zamandır güzel olup değerlendiriliyor"

İstanbul, Türkiye'nin özetidir. Bu kent bir dua, bir dilek kutlu bir müjdedir.

Türk milletinin gururu, gıpta edilecek kıymeti olan İstanbul, boyundurluk altına nasıl girecek?

Terör örgütleri demokratik güç birliğinden bahsediyor. PKK'lı caniler devamlı açıklamalar yapıp Ekrem İmamoğlu'nu övüyorlar. Neymiş 'çok güzel olacakmış', yerin dibine batsın sizin güzeliniz. Çirkinlik ne zamandır güzel olup değerlendiriliyor?

"Demokrasinin kara kışını yaşattılar"

19 Nisan'dan bu güne kadar 12 vatan evladı şehit düşerken de çok güzel şeyler mi yaşanıyordu? Martın sonu bahar diyorlardı demokrasinin kara kışını yaşattılar. Darbe çağrısı büyük bir suçtur, hesabı mutlaka sorulmalı. Şimdilerde AK Parti ile köprüleri atan eski cumhurbaşkanı da 2019'da çok güzel olacak diyerek siyasi çürüme yaşamıştır.

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