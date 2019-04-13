Bahçeli: İstanbul’da CHP adayı kazanmış görünse de şaibe karıştığı inkar edilemez

Yerel seçimlerin kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı’dır. AK Parti ve MHP şuurlu, samimi bir ittifakla Türk milletinin beklentilerini seslendirmiştir. Cumhur İttifakı’nın çağrısı milletimiz tarafından duyulmuş ve kabul görmüştür. Bu, Türkiye için muazzam bir kazanımdır."

Quote Message: Bizim fitnekoliklerle meşgul olacak vaktimiz yoktur. Siyaset cambazlarıyla oyalanmaya ve onların seviyesine düşmeye halimiz ve hakkımız olmayacaktır. Dik duracağız, sağlam duracağız, adam gibi duracağız, sarsılmayacağız." Bizim fitnekoliklerle meşgul olacak vaktimiz yoktur. Siyaset cambazlarıyla oyalanmaya ve onların seviyesine düşmeye halimiz ve hakkımız olmayacaktır. Dik duracağız, sağlam duracağız, adam gibi duracağız, sarsılmayacağız."

Quote Message: Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği, milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrip etmek, altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir. Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez." Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği, milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrip etmek, altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir. Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez."

Quote Message: Seçimlerin üstünden iki hafta geçmiş olmasına karşın İstanbul'da sular durulmamıştır. CHP'nin adayı en çok ayı alıp mazbataya hak kazanmış gibi görünse de seçimlere şaibe karıştığını akıl ve vicdan sahibi kimse inkar edemeyecektir. mızrak çuvala sığmamaktır. Şaibesiz, şüphesiz ve tertemiz bir oyla seçimi kazanan kim olursa olsun saygı duyarız, tebrik etmekten çekinmeyiz. Milli irade hırsızlarına sessiz mi kalsaydık? 29 binden 13 binlere gerileyen oyların nasıl Sayın Binali Yıldırım’ın aleyhine nasıl yazıldığını merak etmeyelim mi?" Seçimlerin üstünden iki hafta geçmiş olmasına karşın İstanbul'da sular durulmamıştır. CHP'nin adayı en çok ayı alıp mazbataya hak kazanmış gibi görünse de seçimlere şaibe karıştığını akıl ve vicdan sahibi kimse inkar edemeyecektir. mızrak çuvala sığmamaktır. Şaibesiz, şüphesiz ve tertemiz bir oyla seçimi kazanan kim olursa olsun saygı duyarız, tebrik etmekten çekinmeyiz. Milli irade hırsızlarına sessiz mi kalsaydık? 29 binden 13 binlere gerileyen oyların nasıl Sayın Binali Yıldırım’ın aleyhine nasıl yazıldığını merak etmeyelim mi?"

Quote Message: İstanbul’da Ankara’da İzmir’de Adana’da Mersin’de Antalya’da Zillet İttifakı’na HDP PKK kan nakli yapmıştır. Üstelik FETÖ’cüler her yerde açık açık göstere göstere Zillet İttifakı’na çalışmışlardır. Maalesef üç büyük şehirde çok tehlikeli bir oyun oynanmıştır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde sayısal ve siyasal üstünlük Cumhur İttifakı’ndayken, büyükşehir yönetimleri çelişkiye bakınız ki CHP’ye geçmiştir. " İstanbul’da Ankara’da İzmir’de Adana’da Mersin’de Antalya’da Zillet İttifakı’na HDP PKK kan nakli yapmıştır. Üstelik FETÖ’cüler her yerde açık açık göstere göstere Zillet İttifakı’na çalışmışlardır. Maalesef üç büyük şehirde çok tehlikeli bir oyun oynanmıştır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde sayısal ve siyasal üstünlük Cumhur İttifakı’ndayken, büyükşehir yönetimleri çelişkiye bakınız ki CHP’ye geçmiştir. "

Quote Message: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, hakkındaki suçlamalardan henüz aklanmamış ve hukuken temize çıkmamış bir şahıs seçilmiştir. Bize göre ilçe belediyelerindeki iradenin büyükşehir belediyesine yansımamış olması kafa karıştırıcı bir pürüz, demokratik bir zafiyettir. Bunun tamir ve telafisi şarttır. Önümüzdeki gündem konularından birisi de budur. Mahal idarelerde yönetimsel düzenleme elzemdir. Konuyla ilgili teklifimizi 2 Nisan Salı günü değerli muhabirlerle bir sohbet esnasında dile getirmiştir." Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, hakkındaki suçlamalardan henüz aklanmamış ve hukuken temize çıkmamış bir şahıs seçilmiştir. Bize göre ilçe belediyelerindeki iradenin büyükşehir belediyesine yansımamış olması kafa karıştırıcı bir pürüz, demokratik bir zafiyettir. Bunun tamir ve telafisi şarttır. Önümüzdeki gündem konularından birisi de budur. Mahal idarelerde yönetimsel düzenleme elzemdir. Konuyla ilgili teklifimizi 2 Nisan Salı günü değerli muhabirlerle bir sohbet esnasında dile getirmiştir."