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Bahçeli: İstanbul’da seçimin yenilenmesi çözüm olabilir

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MHP lideri Bahçeli, İstanbul’da ‘usulsüz seçmen kaydı’ iddialarına ve hala kesinleşmeyen seçim sonucuna ilişkin, seçimin yenilenmesinin bir çözüm olarak düşünülebileceğini söyledi.
Bahçeli: İstanbul’da seçimin yenilenmesi çözüm olabilir

AKP, seçim sonucunun açıklanmasının ardından Büyükçekmece ilçesinde ‘sahte seçmen‘ iddiasına bulunarak İstanbul’da yerel seçimlerin tümden yenilenmesini istemişti. İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın yaklaşık 14 bin oy önünde.

Partisinin Kızılcahamam kampında konuşan Bahçeli, “Gönül isterdi ki daha çok belediye başkanlığı kazanalım” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, İstanbul seçim sonucuna ilişkin de “Sonuçlar toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içinde gelişirse İstanbul’da seçimin tekrarı çözüm olarak düşünülebilecektir” dedi.

‘Oy oranımız yüzde 18.81’

MHP lideri, oy oranlarının yüzde 7.4 olarak gösterilmesini ‘haksızlık’ ve ‘adaletsizlik’ olarak değerlendirdi.

Bahçeli “31 Mart’ta partilerin oy dağılımı en sağlıklı şekilde il genel meclisi seçimlerinde görülecektir, bu çerçevede partimizin aldığı oy oranı yüzde 18,81’dir” diye konuştu.

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