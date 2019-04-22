Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez, kimse olayların gizli faili olarak partimizi göstermeye kalkışmamalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "saldırı ve kötü muamelelerin kabul edilemez olduğunu" belirtiti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "saldırı ve kötü muamelelerin kabul edilemez olduğunu" belirtiti.

Bahçeli, sosyal medya ve medyada olayın partisiyle bağdaştırmasını ise "alçak bir komplo" olarak niteledi:

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’un Akkuzulu Köyü’nde katıldığı şehit cenazesinden hemen sonra maiyetiyle birlikte karşı karşıya kaldığı saldırı ve kötü muameleler kabul edilemez niteliktedir. Milli kültürümüzün, inançlarımızın ve geleneklerimizin tamamen hilafına vasat bulan dünkü manzaraları Milliyetçi Hareket Partisi reddetmektedir. " CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’un Akkuzulu Köyü’nde katıldığı şehit cenazesinden hemen sonra maiyetiyle birlikte karşı karşıya kaldığı saldırı ve kötü muameleler kabul edilemez niteliktedir. Milli kültürümüzün, inançlarımızın ve geleneklerimizin tamamen hilafına vasat bulan dünkü manzaraları Milliyetçi Hareket Partisi reddetmektedir. "