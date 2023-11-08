  • BIST 7893.64
  • Altın 1797.531
  • Dolar 28.5106
  • Euro 30.4376
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABM: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok

Bahçeli köyü içme ve kullanım suyu şebekesi yenileniyor

» »
Bahçeli köyünde 4 kilometrenin üzerindeki içme ve kullanım suyu şebekesi yenileniyor.
Bahçeli köyü içme ve kullanım suyu şebekesi yenileniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli İçme ve Kullanma Suyu Şebeke Yenileme Projesi” ile ilgili protokol, Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı Hüseyin Çavuş, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve Çatalköy-Esentepe Belediye Ceyhun Kırok tarafından Bakanlık'ta imzalandı.

Proje, ekonomik ve teknik ömrünü yitiren Bahçeli köyü içme ve kullanım suyu şebekesinin sürekli tıkanan galvanize ve PVC borularının yarattığı su sorunlarının ortadan kaldırılması, şebekeye, sağlıklı ve düzenli su verilebilmesi amacıyla hazırlandı.

İmzalanan projenin aplikasyon çalışmaları Su İşleri Dairesi ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi iş birliğinde başlatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, projede 4165 mt çeşitli çapta boru ve bağlantı malzemesi kullanılacağını, malzemenin de Su İşleri Dairesi tarafından temin edileceğini kaydetti.

Projenin, Su İşleri Dairesi’nin teknik personellerinin vereceği teknik destek ve kontrolörlüğünde uygulanacağını dile getiren Çavuş, böylece uzun yıllardır yaşanan büyük bir sorunun daha tarihe karışacağını belirtti.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nematoloji laboratuvarının aktif hale getirilmesi için adım atıldı08 Kasım 2023 Çarşamba 11:06
  • KKTC'nin Türkiye'ye borcu 4 milyar 102 milyon 700 bin 609 dolar...08 Kasım 2023 Çarşamba 10:34
  • Dikkat! 5 saatlik elektrik kesintisi08 Kasım 2023 Çarşamba 10:34
  • Serdaroğlu: Asgari ücret 1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak şekilde yeniden belirlenmeli08 Kasım 2023 Çarşamba 10:32
  • 2024 bütçesi komitede görüşülmeye başlanıyor08 Kasım 2023 Çarşamba 08:40
  • Erhürman: Her gün daha da yoksullaşıyoruz08 Kasım 2023 Çarşamba 08:39
  • Hava nasıl olacak?08 Kasım 2023 Çarşamba 08:35
  • Tatar KKTC'den ayrıldı08 Kasım 2023 Çarşamba 08:28
  • KKTC'nin Türkiye'ye borcu 4 milyar 102 milyon 700 bin 609 dolar...08 Kasım 2023 Çarşamba 08:21
  • Tarım Dairesi Müdürlüğü mevkiine Ercan Akerzurumlu atandı08 Kasım 2023 Çarşamba 08:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti