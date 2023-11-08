Bahçeli köyü içme ve kullanım suyu şebekesi yenileniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli İçme ve Kullanma Suyu Şebeke Yenileme Projesi” ile ilgili protokol, Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı Hüseyin Çavuş, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve Çatalköy-Esentepe Belediye Ceyhun Kırok tarafından Bakanlık'ta imzalandı.

Proje, ekonomik ve teknik ömrünü yitiren Bahçeli köyü içme ve kullanım suyu şebekesinin sürekli tıkanan galvanize ve PVC borularının yarattığı su sorunlarının ortadan kaldırılması, şebekeye, sağlıklı ve düzenli su verilebilmesi amacıyla hazırlandı.

İmzalanan projenin aplikasyon çalışmaları Su İşleri Dairesi ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi iş birliğinde başlatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, projede 4165 mt çeşitli çapta boru ve bağlantı malzemesi kullanılacağını, malzemenin de Su İşleri Dairesi tarafından temin edileceğini kaydetti.

Projenin, Su İşleri Dairesi’nin teknik personellerinin vereceği teknik destek ve kontrolörlüğünde uygulanacağını dile getiren Çavuş, böylece uzun yıllardır yaşanan büyük bir sorunun daha tarihe karışacağını belirtti.